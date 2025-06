Er valt een enorme last van de schouders van Katie Boulter. Hoewel de 28-jarige Britse tennisster dolgraag ver was gekomen op het grastoernooi van Queen's, kan ze niet anders doen dan genoegen nemen met haar dure uitschakeling in de tweede ronde. Ook had ze slecht nieuws te melden voor tennisfans, die een droomkoppel in Londen in het hart sloot.