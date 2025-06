Novak Djokovic denkt voorlopig nog niet aan stoppen, verklapte de toptennisser in een Servisch programma. De 38-jarige routinier hoopt nog zeker drie jaar door te kunnen, want hij heeft nog een groot doel.

Tennislegende Djokovic, 24-voudig Grand Slam-kampioen, vierde nog geen maand geleden zijn 38e verjaardag. Maar dat belet hem niet om op het hoogste niveau te blijven presteren. Hij behoort dan ook nog tot de favorieten op elk toernooi waar hij aan meedoet.

Zelfs op deze leeftijd wist Djokovic op de eerste twee Grand Slams van het seizoen de halve finales te bereiken. Op de Australian Open moest hij geblesseerd opgeven tegen Alexander Zverev, terwijl Jannik Sinner hem onlangs versloeg op Roland Garros.

Een van de oudste spelers

Djokovic is een van de oudste spelers op de tour. In de top 100 is alleen Gaël Monfils ouder dan hij. De Fransman is geboren in september 1986 en wordt binnenkort 39. Djokovic jaagt al een tijdje op zijn 25e Grand Slam-titel, maar het is duidelijk dat de tijd begint te dringen. De vraag is hoe lang hij nog doorgaat met tennissen.

Grote doel voor 2028

In een gesprek met Slaven Bilić in het Servische programma 'Neuspjeh prvaka' lijkt Djokovic echter helemaal niet aan stoppen te denken. Hij heeft een langetermijnplan: de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles, waar hij zijn gouden medaille uit Parijs zal verdedigen. Hij zal - als zijn plannen allemaal uitkomen - op dat moment 41 jaar zijn.

"Bovenal word ik nog steeds gedreven door liefde en passie voor de sport. Ik hou van tennis en ik hou er nog steeds van om een racket in mijn handen te hebben. Het kind in mij dat verliefd werd op tennis is er nog steeds, ik voel die connectie. Zonder die passie en de wil om te concurreren, zou ik niet doorgaan, maar ik hou er nog steeds van om de baan op te gaan en te winnen. Dat vuur is er nog steeds," aldus Djokovic.