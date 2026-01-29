Voor de buitenwereld leek het hoofdstuk tennis definitief afgesloten, maar Serena Williams heeft de deur naar een mogelijke comeback weer op een kier gezet. De Amerikaanse tennislegende, die in 2022 afscheid nam op de US Open, zorgde deze week opnieuw voor opschudding met veelzeggende uitspraken op de Amerikaanse televisie.

In het Amerikaanse ochtendprogramma Today wilde Williams echter geen duidelijkheid geven over haar tennistoekomst. De 44-jarige Amerikaanse reageerde ontwijkend toen haar werd gevraagd of een terugkeer op het hoogste niveau tot de mogelijkheden behoort. "Het is geen ja of nee. Ik weet het niet. Ik zie wel wat er op mijn pad komt", liet de 23-voudig grandslamwinnares weten.

De uitspraken zorgden voor een zichtbaar ongemakkelijk moment in de studio, zeker toen presentatrice bleef doorvragen. Williams leek verrast door de vraag en herhaalde die zelfs hardop, terwijl ze benadrukte dat ze momenteel vooral geniet van het leven buiten de tennisbaan. "Ik heb gewoon plezier en geniet van het leven", aldus Williams, die inmiddels moeder is van twee jonge kinderen.

Sensationele comeback in de maak?

De geruchten over een mogelijke rentree deden eerder al de ronde. In december werd bekend dat Williams zich opnieuw had laten opnemen op de lijst voor dopingcontroles van de International Tennis Integrity Agency (ITIA). Zo’n stap wordt doorgaans alleen gezet door speelsters die plannen hebben om weer wedstrijden te spelen. Destijds werd het gemengd dubbeltoernooi van de US Open in 2026 genoemd als een mogelijke optie.

Ook over die registratie wilde Williams geen uitsluitsel geven. "Ben ik opnieuw opgenomen? Ik wist niet dat ik eruit was", reageerde ze cryptisch, om eraan toe te voegen dat ze daar verder niet over kon praten. Daarmee bleef het mysterie rond haar sportieve toekomst intact.

Venus Williams

Waar Serena nog twijfelt over een eventuele rentree, kwam haar zus Venus dit jaar wel gewoon in actie op de Australian Open. De inmiddels 45-jarige Venus Williams verscheen aan de start van het grandslamtoernooi in Melbourne, maar strandde in de eerste ronde tegen Olga Danilovic. Toch laat haar deelname zien dat het terugkeer zeker niet ondenkbaar is.