Serena Williams onderging de laatste maanden een ware transformatie. De tennislegende viel met behulp van een afslankmedicijn flink wat kilo's af en dus was haar lichaam onderwerp van gesprek. Dat was niet voor het eerst, want dat gebeurde ook tijdens haar loopbaan. In een interview onthult Williams dat de kritiek op haar lijf veel met haar heeft gedaan.

"Het beïnvloedt je mentaal. Absoluut. Ja, ik had grote spieren. Ik zag er niet uit als die andere meisjes, maar niet iedereen ziet er hetzelfde uit", vertelt Williams in een interview met Porter Magazine.

Toen Williams begon met tennissen had ze het erg moeilijk omdat haar lichaam anders was dan dat van de andere tennissters. "Ik had grote borsten en ik had een grote kont. Elke atleet was superplat, superdun en mooi, maar op een andere manier. En ik begreep als atleet niet hoe ik daarmee om moest gaan." Haar lichaam was een onderwerp dat constant werd bekritiseerd, volgens Williams.

Onlangs liet de Amerikaanse weten dat ze 14 kilo was afgevallen met behulp van een afslankmedicijn omdat ze moeite had met afvallen na de geboorte van haar dochters. Williams ontving veel kritiek nadat ze hier ook reclame voor had gemaakt.

Verandering in tenniswereld

Williams is dankbaar dat het beter is geworden voor de jonge zwarte speelsters die vandaag de dag aan de top staan, zoals Coco Gauff. "Het is veranderd. Niemand noemt deze meisjes nu nog zoals ik werd genoemd. Mensen zeiden dat we op mannen leken."

Ook laat ze weten dat ze zich door niemand naar beneden laat halen: "Ik leg genoeg druk op mezelf. Het laatste wat ik ga toestaan, is dat iemand anders dat doet." Nadat Williams de US Open won op 17-jarige leeftijd, besloot ze nooit meer een artikel over zichzelf te lezen, omdat ze zich wilde afsluiten voor negativiteit.

Volgens Williams heeft die veerkracht haar door het leven geholpen. "Opgroeien en zwart zijn in tennis, zorgde voor veel negativiteit", stelt ze. "Als je iets gemeens te zeggen hebt, sluit dan maar achteraan in de rij. Als je me niet leuk vindt, dan niet."

Tennisicoon

Williams is één van de beste tennissters ooit. De Amerikaanse won in haar loopbaan 37 grandslamtoernooien, waarvan 23 in het enkelspel. Ze stond in totaal 319 weken op de eerste plek van de wereldranglijst. In 2012 werd Williams ook nog olympisch kampioen en samen met zus Venus pakte ze zelfs drie keer een gouden medaille in het dubbelspel.