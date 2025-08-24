Voormalig toptennisster Serena Williams heeft een bijzonder verhaal gedeeld over haar aartsrivale Maria Sharapova. De 5-voudig grandslamwinnares uit Rusland is opgenomen in de Tennis Hall of Fame. Dat werd hoogstpersoonlijk gedaan door Williams.

Williams (43) en Sharapova (38) waren de tennissterren van de vorige generatie. Ze stonden in liefst vier grandslamfinales tegen over elkaar. Williams won drie keer, één keer stak Sharapova de trofee uiteindelijk omhoog. De grote aartsrivalen gaven elkaar tijdens de ceremonie van de Tennis Hall of Fame een dikke knuffel.

Onthulling Williams

De Amerikaanse tennislegende was aanwezig om een persoonlijke speech te geven aan de Russin, die in 2020 stopte met de sport. "Het vuur was echt, je kon het voelen", vertelt ze in haar praatje. Williams blikt terug op het vele gekreun op de tennisbaan. Dat kwam niet door haar, maar door Sharapova, onthult ze.

"En trouwens, je kon het (vuur, red.) horen. Met al het gekreun van Maria. Niet van mij, van jou. Ik deed je alleen maar na", vertelt ze met een glimlach op haar gezicht. "Ik weet dat ik waarschijnlijk de laatste persoon ben die je vanavond had verwacht te zien. We hadden onze verschillen. Voor de buitenwereld leken we mijlenver uit elkaar te staan, maar de waarheid is dat dat niet zo was."

Venus Williams

De twee tennislegendes en voormalig rivalen zullen waarschijnlijk geïnteresseerd toekijken naar het tennispektakel op de US Open, dat zondag begint. Sharapova won het toernooi in 2006 door de Belgische Justine Henin te verslaan. En Williams? Die schreef het toernooi liefst zes keer op haar naam.

Daarnaast is het toernooi voor Williams extra bijzonder. Haar 45-jarige grote zus Venus is nog altijd niet gestopt met tennis en heeft een wildcard gekregen van de organisatie. Ze speelt in de eerste ronde tegen de Tsjechische Karolina Muchova.

