De US Open gaat aankomend weekend van start. Een week geleden deelde Patrick Mouratoglou, voormalig coach van Serena Williams en Simona Halep, op LinkedIn een artikel over het toernooi in Flushing Meadows, waarin hij de tennissers duidelijke waarschuwingen meegaf.

De Franse topcoach heeft de nodige ervaring opgedaan tijdens verschillende edities van de US Open. Toen Williams door Patrick Mouratoglou werd gecoacht, won ze de US Open drie keer: in 2012, 2013 en 2014. Hij besprak daarom allerlei factoren die ervoor zorgen dat het toernooi extra lastig is.

Logistiek

Zo is het volgens Mouratoglou erg lastig om je tijd te managen in New York. "Als je op de US Open speelt, is de wedstrijd slechts een deel van je dag. De rest van de tijd ben je bezig met overleven in New York, logistiek gezien. De afstand van Manhattan naar het stadion is groot en het verkeer kan onvoorspelbaar zijn."

Volgens hem is het dan ook ontzettend belangrijk dat je alles goed plant. "Wanneer je vertrekt, hoe je files vermijdt en hoe je herstelt", zo schrijft Mouratoglou op LinkedIn.

Verleidingen

Maar niet alleen het logistieke aspect is een hele uitdaging volgens Mouratoglou. Zo zijn er ook te veel verleidingen in de stad die een risico kunnen vormen. "Restaurants van wereldklasse, feesten, het bruisende nachtleven... New York biedt duizend verleidingen en gefocust blijven is daarom een uitdaging voor sommige spelers."

De moeilijkste Grand Slam

Volgens de topcoach is de US Open ook de moeilijkste Gram Slam om te winnen. Dit komt door het drukke programma voorafgaand aan het toernooi. "Het is de laatste Grand Slam van het jaar en komt na een intensieve periode waarin spelers al Roland Garros en Wimbledon hebben gespeeld, soms zelfs de Olympische Spelen. Tegen september zijn velen al uitgeput. We zagen dat vorig jaar bij Carlos Alcaraz: na het winnen van Roland Garros en Wimbledon en de finale van de Olympische Spelen was hij fysiek 'op' aan het begin van de US Open."

Hitte

Tot slot beweert Mouratoglou dat de hitte in New York zwaarder is dan tijdens de Australian Open. "In Australië kan het 40 graden worden, maar het is een droge hitte, zonder luchtvochtigheid. In New York, eind augustus, kun je te maken krijgen met extreme hitte en vochtigheid. Deze combinatie maakt het herstel lastiger en maakt bewegen en ademhalen veel moeilijker. Voor veel spelers is het een grotere test dan Melbourne."

De US Open vindt dit jaar plaats van 24 augustus tot 7 september, met een totale prijzenpot van maar liefst 90 miljoen dollar. De nummers één van de wereld, Jannik Sinner en Aryna Sabalenka, zullen hun titels die ze in 2024 in New York veroverden, proberen met succes te verdedigen.

