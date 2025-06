Wimbledon gaat er vanaf maandag voor het eerst anders uitzien dan gewend. Het Engelse tennistoernooi op het heilige gras in Londen kent al 147 jaar de traditie van menselijke lijnrechters, maar daar komt nu verandering in. Dat leidt tot balende reacties van toptennissers als Aryna Sabalenka.

Het is geen nieuwigheid meer, want bijna alle grote ATP-toernooien deden de mensen langs de lijn al in de ban. Technologie, ondersteund door Artificial Intelligence (AI) is inmiddels zo goed dat menselijke fouten tot het verleden behoren. Ook op andere Grand Slams als Roland Garros en de Australian Open waren dit jaar al nauwelijks personen te zien die moesten beoordelen of een bal in of uit was. Wimbledon is het volgende toernooi dat aan de vernieuwing moet geloven.

'Om eerlijk te zijn...'

Liefst 300 mensen zien hun droombaan ingepikt worden door een computer. En dat bij een toernooi vol traditie, zoals Wimbledon al jaren is. De afgelopen 147 jaar waren er altijd lijnrechters, maar nu dus niet meer. Barbora Krejcikova, de winnares van vorig jaar, sprak zich in aanloop naar de 2025-editie van Wimbledon uit. "Om eerlijk te zijn hou ik van de oude, traditionele stijl. Met het nieuwe systeem... Tsja, het is wat het is."

'Het gaat er raar uitzien'

Ook collega-toptennisster Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, vindt het jammer dat er een einde aan de traditie komt. "Ik denk dat ik liever gewone lijnrechters heb." Bij de mannen liet Lorenzo Musetti, de nummer zeven van de wereld, zich horen over het onderwerp. "Ik denk dat het er raar uit gaat zien, omdat we natuurlijk zo'n enorme traditie hebben hier op Wimbledon. De klasse en elegantie die de lijnrechters uitstraalden, was zoiets historisch in dit toernooi."

Een traditie blijft: witte kleding

Alexander Zverev vindt het alleen maar fijn dat het elektronische systeem er nu is, met minder foutmarge tot gevolg. Gelukkig is er voor de tennissers in Londen nog één traditie in ieder geval wel springlevend: alle tennissers, man en vrouw, worden geacht in volledig witte kleding te spelen. Novak Djokovic durfde het vorig jaar aan om met een grijze kniebrace te spelen en haalde daarmee de internationale headlines.

