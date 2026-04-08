Alexander Zverev heeft een zeer zwaarbevochten overwinning geboekt bij zijn eerste wedstrijd op gravel dit jaar, op het Masters-toernooi van Monte Carlo. De Duitser speelde een monsterwedstrijd tegen Cristian Garin en was nipt de sterkste na een knappe comeback: 4-6, 6-4, 7-5.

Alexander Zverev was met hoge verwachtingen afgereisd naar het prinsdom voor zijn rentree op het gravel, elf maanden na Roland Garros, maar het had weinig gescheeld of hij kon zijn status als toptennisser niet waarmaken. Als nummer drie van de wereld was hij als vanzelfsprekend de grote favoriet tegen zijn opponent Cristian Guarin, die niet eens in de top 100 staat.

Lastig begin

Zverev had het in de eerste set enorm moeilijk tegen de Chileense Guarin. Waar het begin nog even gelijk op ging, tot een score van 4-4, was het Guarin die vervolgens een beslissende break plaatste. Daarmee ging de set een naar de Zuid-Amerikaan tot ongenoegen van de Duitser.

Het spelbeeld in de tweede set was vervolgens grotendeels hetzelfde. Beide tennissers hielden elkaar lang in evenwicht. Uiteindelijk viel het kwartje in set twee op het eind richting de 28-jarige Zverev. Met veel moeite trok hij die met 6-4 naar zich toe. Alles zou dus aankomen op de laatste set.

Comeback

En die begon werkelijk waar desastreus voor de Duitse wereldtopper. Niks leek te lukken bij Zverev, waarna Guarin knap uitliep naar 4-0 en nog slechts twee games verwijderd was van de overwinning, en vervolgens naar 5-2. Toen liet Zverev echter zien waarom hij nog altijd bij de beste spelers ter wereld hoort. Hij zette flink aan, kwam terug tot 5-5, en versloeg de Chileen uiteindelijk met 7-5 dankzij een geweldige comeback. In totaal duurde de monsterpartij bijna drie uur.

'Niet op mijn niveau'

Na afloop stak de Duitser vooral de hand in eigen boezem na de moeizame overwinning. "Ik speelde vandaag ver onder mijn normale niveau. Het was een erg zware wedstrijd met een goede tegenstander. Tuurlijk ben ik blij met de winst, maar het was een enrom zwaar."

In de volgende ronde treft Zverev voor het eerst ooit de Belgische Zizou Bergs, al wist hij dat gister nog niet. "We hebben gister toevallig getraind samen. Toen wist ik echter nog niet dat we elkaar konden treffen. Maar ik heb er zin in", besluit de nummer drie van de wereld, die mijlenver achter Carlos Alcaraz en Jannik Sinner staat.