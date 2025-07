Botic van de Zandschulp haalde afgelopen week voor het eerst in meer dan twee jaar de halve finales van een ATP-toernooi en de Nederlander trekt die lijn nog even door. De tennisser is lekker op dreef bij een Challenger in Duitsland, maar dat geldt ook voor een landgenoot van hem en de twee komen elkaar vrijdag zelfs tegen.

Van de Zandschulp is in het Duitse Hagen de topfavoriet, want hij is als eerste geplaatst. De Nederlander was het aan zijn stand verplicht om zijn partij in de tweede ronde te winnen, want tegenstander Daniel Masur is op plek 539 terug te vinden. Van de Zandschulp maakte zijn favorietenstatus waar en schoof de thuisspeler met duidelijke cijfers aan de kant: 6-4, 6-1.

De nummer 87 van de wereld staat daardoor in de kwartfinales en daarin neemt hij het op tegen een landgenoot. Guy den Ouden, die als zesde geplaatst is, won ook van een Duitse tennisser. De Nederlander was in drie sets te sterk voor de eveneens Duitse tennisser Christoph Negritu: 7-6 (5) 6-7 (4) 6-3. Van de Zandschulp en Den Ouden spelen vrijdag hun kwartfinale en de winnaar mag een dag later terugkomen voor de halve finale.

Van de Zandschulp op de weg terug

Van de Zandschulp kwakkelde al lange tijd met zijn vorm, maar keerde maandag terug in de top honderd op de 87e plaats. Dat had hij te danken aan zijn sterke prestaties in het Oostenrijkse Kitzbühel waar hij in de halve finales verloor van latere kampioen Alexander Bublik. Het was voor Van de Zandschulp de eerste keer sinds mei 2023 dat hij zo ver wist te komen op een ATP-toernooi.

Sterk jaar van Den Ouden

Ook Den Ouden is in goede vorm. Hij haalde dit jaar al drie keer de finale van een Challenger, het niveau onder de ATP Tour, maar verloor ze allemaal. Het leverde de Nederlander wel zijn beste ranking ooit op, want de 23-jarige Den Ouden is inmiddels de nummer 173 van de wereld.

Met zijn kwartfinale in Duitsland is hij op de virtuele ranglijst zelfs op de 163e plek terug te vinden. Den Ouden is na Tallon Griekspoor, Jesper de Jong en Van de Zandschulp inmiddels de nummer vier van Nederland.