Tennisser Botic van de Zandschulp reist met een gevulde portemonnee af naar de US Open. Hij bereikte zijn derde ATP-finale in het Amerikaanse Winston-Salem en verdient daarmee een mooi bedrag aan prijzengeld. De Hongaar Márton Fucsovics is zijn tegenstander.

De 29-jarige Van de Zandschulp kon het succes in Amerika goed gebruiken. De voormalige nummer 22 van de wereld zakte na een teleurstellend jaar terug op de wereldranglijst. Kort stond hij zelfs buiten de top 100. Maar met de finaleplaats in het ATP-toernooi van Winston-Salem maakt Van de Zandschulp een hoop goed.

Prijzengeld Botic van de Zandschulp in Winston-Salem

In aanloop naar de US Open is hij sowieso weer de nummer twee van Nederland. Hij haalt Jesper de Jong in, die zijn debuut gaat maken op het Amerikaanse grandslamtoernooi. Maar eerst speelt Van de Zandschulp de finale in Winston-Salem, een stad in North-Carolina. Zijn Hongaarse tegenstander Fucsovics is de nummer 94 van de wereld. Op papier is de Nederlander dus favoriet.

Van de Zandschulp speelt zijn derde ATP-finale in zijn carrière, maar won nog nooit. Hij kan een groot mijlpaal bereiken. Naast die prestatie wordt er gespeeld voor een flinke smak aan prijzengeld. De winnaar in Winston-Salem verdient €93.681. De verliezend finalist neemt €53,740 mee naar huis.

Prijzengeld US Open

Toch is dat bedrag een schijntje als je het vergelijkt met het prijzengeld voor de US Open, financieel gezien het beste grandslamtoernooi. De organisatie krikte het prijzengeld dit jaar verder op. De verliezers in de eerste ronde van de US Open verdien zelfs nét wat meer dan de winnaar van het toernooi in Winston-Salem: 93.836 euro. Van de Zandschulp speelt maandag in de eerste ronde tegen Holger Rune, de nummer 11 van de wereld.

