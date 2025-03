Tennisser geeft umpire een duw en krijgt nog zijn zin ook: 'Je bent zo slecht!'

Pablo Carreño Busta (33) is een tennisspeler die kan bogen op een fraaie loopbaan. De voormalige nummer 10 van de wereld is nog steeds bloedfanatiek. Misschien soms té, want deze week misdroeg de Spanjaard zich bij een toernooi in eigen land.

In de achtste finale van een challengertoernooi in Girona nam Carreño Busta het op tegen Iliyan Radulov. In de afsluitende tie-break had Busta mot met de umpire. Een bal van Radulov was aanvankelijk gemarkeerd als uit, waarna de umpire van zijn stoel kwam om de afdruk op gravel te bekijken en besloot dat de bal toch in was. Het punt ging dus naar Radulov.

Duwen

Carreño Busta reageerde furieus op de ommekeer. Hij stormde op de umpire Ali Ketabi af en al foeterend gaf hij de beste man een duw tegen de borstkas. Dat is uiteraard 'not done'. De umpire bleef bewonderenswaardig kalm.

"Waarom, waarom doe je dit op dit moment", zo beet de Spaanse tennisser hem toe. "Bel de supervisor. Roep hem. Geef me maar een waarschuwing, maar bel de supervisor", zo bleef hij doorgaan.

Nederlandse tennisster (25) moet in Miami meteen koffers pakken, maar wel met flink veel prijzengeld In twee weken tijd bijna 60.000 dollar verdienen met drie potjes tennis is niet verkeerd. Toch is het voor de Nederlandse tennisster Suzan Lamens een doekje voor het bloeden. De 25-jarige vloog er woensdag al in de eerste ronde uit tijdens de Miami Open.

'Schreeuw niet'

Ketabi vond toen een gaatje om wat terug te zeggen. "Schreeuw niet naar me, oké? Wat wil je dan tegen de supervisor zeggen? Dan kan ik hem oproepen. Maar voor deze balafdruk kan ik de supervisor niet gaan oproepen."

Toen was het weer de beurt aan de Spanjaard: "Dit kan je niet doen. Want je bent zo slecht. En de bal is uit! De bal werd toch omgeroepen als uit? Bel de supervisor, want ik ga het niet accepteren dat je weer plaatsneemt in de stoel. We kunnen zo niet verder."

Tallon Griekspoor verbaast zich over aandacht voor schaatsen in Nederland: 'Tennis is mondiaal veel groter' Nederlandse toptennisser Tallon Griekspoor heeft na zijn uitschakeling in Indian Wells genoten van het sportweekend. Daarbij verbaasde hij zich wel over de vele aandacht voor de WK afstanden. "Hoeveel mensen schaatsen er nou op topniveau?"

Waarschuwing

Vervolgens kreeg Carreño Busta een waarschuwing voor het duwtje. "Ik moet je nu een code violation toewijzen, want je raakte me aan. En je moet me een goede reden geven om de supervisor op te roepen". Waarna de speler zei: "Oké, geef me maar die waarschuwing. Ik wil toch niet meer spelen zoals het nu gaat. Je bent zo slecht."

Should Pablo Carreno Busta have been disqualified for pushing umpire Ali Katebi in his match vs Iliyan Radulov in Girona?



Line judge called a ball out in tiebreak, but umpire checked the mark and ruled it in. Busta argued & pushed the umpire while shouting for the supervisor. pic.twitter.com/M7zxxA4hPi — edgeAI (@edgeAIapp) March 27, 2025

Na dit incident kwam de supervisor toch opdraven. Na een lange discussie werd besloten om het punt opnieuw te spelen. Carreño Busta trok aan het langste eind: 6-2 5-7 7-6.