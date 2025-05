Schaatsster Pien Hersman vliegt naar 'stad van de liefde' voor hereniging met bekende vriend

Het stralende sportkoppel Pien Hersman/Jesper de Jong is weer herenigd. De twee waren een tijdje uit elkaar vanwege verplichtingen in hun betreffende discipline. Maar Hersman heeft het vliegtuig gepakt om bij haar vriend te zijn.

Hersman vertoefde samen met haar collega's va Team IKO-X2O de voorbije weken onder de Spaanse zon. Daar werden de nodige fietskilometers gemaakt ter voorbereiding op het belangrijke schaatsseizoen. Aan de Costa Blanca liet ze ook haar rek- en strekkwaliteiten zien. 'Ik raak de hoeken beter, als ik weet dat er daarna een proteïnereep met chocola op me wacht', zette Hersman bij een gesponsorde post op sociale media.

Ontmoeting in Parijs

Maar de strakke trainingsschema's zijn voor even verleden tijd. Op Instagram plaatste de schaatsster dinsdag een foto in haar verhaal van een vliegtuigvleugel. 'Van de ene stad naar de andere', schreef ze erbij. 'Raad waar ik heen ga', zette Hersman er met een knipoog bij. Uiteraard was het antwoord op die retorische vraag haar vriend Jesper de Jong. 'Ik kan niet wachten', plaatste ze ook nog met een hartje.

Een dag later kwam de bevestiging van de hereniging. Hersman maakte een mooie foto van de Eiffeltoren met op de voorgrond haar vriend die door de straten van Parijs loopt.

Roland Garros

De Jong is immers actief op Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. Daar moest hij dinsdagmiddag ontzettend diep gaan in zijn partij in de eerste ronde. De Jong kwam met 2-0 in sets achter tegen de Italiaan Francesco Passaro, maar gaf niet op en won na een toiletbezoek alsnog met 3-2. Donderdag speelt hij tegen de Duitse toptennisser Alexander Zverev met vermoedelijk zijn vriendin op de tribune.

"Ik begon niet goed. Was zenuwachtig. Ik voelde druk. Ik wilde me laten zien. En dat is uiteindelijk gelukt", zei De Jong in het perscentrum van het Franse grandslamtoernooi. "Ik heb mijn visitekaartje aan het publiek afgegeven."

Bijzondere ontmoeting

Onlangs werd bekend hoe de paden van De Jong en Hersman kruisten. "Het is een best wel heel leuk verhaal", vertelde De Jong bij Lexie Praat. "Ik heb een nieuw huis in Alkmaar en daarvoor heb ik bezichtigd. En toen zag ik Pien toevallig lopen in Alkmaar. Ik wist het niet helemaal zeker."

Hij durfde niet op het schaatstalent af te stappen. "Zielig he?", grijnsde Hersman. De Jong: "En toen keek ik op Instagram en had ze precies toevallig in Alkmaar een story gepost en toen slide ik zo in haar DM."