Tennisser schopt zichzelf de wedstrijd uit op Roland Garros terwijl hij voorstond: 'Ik heb het verpest'

Een schopje tegen de boarding op Roland Garros is Arthur Rinderknech duur komen te staan. De 28-jarige nummer 69 van de ATP-ranking hield een blessure over aan zijn uiting van frustratie. Hij moest tegen Tomas Martin Etcheverry opgeven, terwijl hij op dat moment nog met 2-1 in sets voor stond.

Rinderknech, die in de eerste ronde zonder setverlies Adam Walton uitschakelde, pakte de eerste twee sets, maar kwam daarna onder druk te staan tegen zijn Argentijnse tegenstander. De thuisspeler voelde in de vierde set, bij 2-0 in games voor Etcheverry, dat hij de controle over de match kwijt dreigde te raken. Hij koelde zijn woede met een kwaad trapje tegen de boarding.

Het resultaat was niet wat hij hoopte. In plaats van dat hij opgelucht verder kon, bleek hij een teenblessure op te lopen. Volgens de Britse krant Express is de speler zelfs bezorgd dat hij zijn teen heeft gebroken.

Tekst gaat door na de tweet

#RolandGarros | ❌ C’est terrible pour Arthur Rinderknech, qui abandonne contre Tomás Martín Etcheverry après s’être blessé sur un geste de frustration… pic.twitter.com/1Y3nkKmT8I — francetvsport (@francetvsport) May 30, 2024

Organisatie Roland Garros grijpt keihard na reeks incidenten De organisatie van Roland Garros gaat strenger optreden tegen wangedrag van fans. Veel tennissers klaagden deze editie al over rumoer vanaf de tribunes. Om dat tegen te gaan is er besloten dat supporters geen alcohol meer mogen nuttigen bij wedstrijden.

Verpest

Rinderknech zei later tegen L'Equipe: "Ik voelde me fysiek prima, maar ik heb het verpest. Ik schopte tegen de muur, ik was wat geïrriteerd toen ik werd gebroken in de vierde set. Ik weet verder niet zo goed wat ik er over moet zeggen." Inmiddels heeft hji zich afgemeld voor zijn partij in het dubbeltoernooi, waarin hij uitkomt met Nuno Borges.

Voor Etcheverry verliep de pot dus alsmaar beter. Hij hoefde geen vijfde set te spelen en bewaart wat energie voor de derde ronde. Terwijl zijn tegenstander door de fysio werd behandeld, hield Etcheverry zichzelf warm door op de baan wat rek- en strekoefeningen te doen.

Tallon Griekspoor wil revanche tegen Alexander Zverev: 'Die nederlaag deed mij pijn' Tallon Griekspoor bereikte donderdag voor het eerst de derde ronde van Roland Garros. Zijn volgende partij op de Franse gravelondergrond is een taaie, tegen Alexander Zverev. Volgens Griekspoor 'een van de favorieten' om Roland Garros te winnen. Toch aast de Nederlander op revanche.