Een van de eerste tennistoernooien na de Australian Open heeft gelijk weer voor een opvallend moment gezorgd. Een Franse toptennisser moest de wedstrijd vroegtijdig staken wegens een opmerkelijke blessure die hij zelf veroorzaakte.

Het voorval gebeurde maandag bij het ATP toernooi van Montpellier. In de eerste ronde stonden twee Fransmannen tegenover elkaar: Arthur Gea en Giovanni Mpetshi Perricard. Bij die laatste genoemde ging het in de eerste set al mis.

Opmerkelijke blessure

Gea was bij een stand van 5-3 (40-0) in de eerste set aan het serveren voor de setwinst. Na een rally van enkele ballen wilde Mpetshi Perricard de bal vlak bij het net terugslaan. Alleen ging dit helemaal mis voor de Fransman. Hij raakte de bal verkeerd, waarna deze vol in zijn oog kwam.

De set was binnen voor Gea, maar heel het publiek was alleen bezig met Mpetshi Perricard die met zij hand naar zijn oog greep en met zijn knieën op de grond begon te zitten. Uiteindelijk had hij zoveel last dat hij moest opgeven in zijn thuistoernooi. De 22-jarige tennisser zou dinsdag in Montpellier ook in het dubbelspel in actie komen samen met drievoudig grandslam-winnaar Stan Wawrinka. Maar Mpetshi Perricard had nog zoveel last van zijn opmerkelijke blessure, dat hij ook daar zich terug moest trekken.

Roemloze aftocht Van de Zandschulp

Toptennisser Van de Zandschulp is dinsdag ook in de eerste ronde van het datzelfde toernooi in Montpellier uitgeschakeld. De Nederlandse nummer 67 van de wereldranglijst verloor in twee sets van Ugo Humbert: 6-3 6-4. De Fransman staat op de 38e positie van de mondiale tennisladder en was als vijfde geplaatst voor het Franse toernooi.

Van de Zandschulp verloor anderhalve week geleden van de latere finalist Novak Djokovic in de derde ronde van de Australian Open. Vervolgens gaf hij op in het dubbelspel van het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Hij had te veel last van een blessure aan zijn rechterschouder.