Tennissprookje duurt voort op Roland Garros: nummer 361 van de wereld na superstunt naar halve finales

Het supersprookje van Loïs Boisson op Roland Garros blijft maar voortduren. De Franse nummer 361 van de wereld plaatste zich woensdag tot grote vreugde van het publiek in Parijs bij haar debuut direct voor de halve finales door topspeelster Mirra Andreeva te verslaan: 7-6, 6-3.

Boisson kreeg een wildcard van de organisatie en mocht daardoor haar debuut maken op een grandslamtoernooi. Dat had eigenlijk een jaar geleden al moeten gebeuren, maar toen ging Roland Garros aan haar neus voorbij door een zware knieblessure.

De Française bleef deze keer wel heel in aanloop naar evenement in eigen land en beleeft haar grote doorbraak. De 22-jarige Boisson schakelde in de vorige ronde al de als derde geplaatste Jessica Pegula uit en woensdag moest ook Andreeva, de nummer 6 van de wereld, eraan geloven op het Court Philippe Chatrier.

Nieuwe superstunt

Daar leek het lange tijd niet op, want de Russische begon sterk aan de partij en kwam op een 5-3 voorsprong en kreeg toen zelfs een setpoint. De Française knokte zich tot grote vreugde van het publiek helemaal terug, overleefde in de tiebreak opnieuw een setpoint en sloeg op haar vierde kans vervolgens zelf wel toe.

De frustraties namen enorm toe bij Andreeva, die ook steeds meer moeite kreeg met het uitbundige publiek. Desondanks kwam ze met 3-0 voor in de tweede set en leek ze hard op weg om de partij in evenwicht te brengen.

Boisson legde zich daar echter niet bij neer en vocht zich opnieuw helemaal terug. Ze reeg de games aan elkaar en bij Andreeva lukte er helemaal niets meer. Boisson won zes games op rij en liet zich na het winnende punt uit puur ongeloof op de grond vallen terwijl het Franse publiek helemaal losging.

Bron: HBO Max/Eurosport

In voetsporen van grootheden

Boisson treedt met haar prestatie in de voetsporen van grootheden Monica Seles en Jennifer Capriati, die sinds 1980 de enige andere twee speelsters waren die bij hun debuut op een grandslamtoernooi de halve finales wisten te halen. De Française is de eerste tennisster die na het krijgen van een wildcard de laatste vier heeft gehaald op Roland Garros.

De nummer 361 van de wereld kan de eerste Franse finaliste bij de vrouwen worden sinds Mary Pierce in 2005. Pierce verloor in dat jaar de finale van Justine Henin, maar is wel nog altijd de laatste Française die het vrouwenenkelspel won. Dat deed ze in 2000 door Conchita Martinez te verslaan. Martinez zag de zege van Boisson overigens van dichtbij, want de Spaanse is de huidige coach van Andreeva.

Enorme sprong op wereldranglijst

Boisson gaat door haar stunt in Parijs een enorme sprong maken op de wereldranglijst. Ze had 171 punten op de wereldranglijst, maar daar komen er ineens 780 bij. Daardoor gaat ze bijna 300 plekken stijgen, want ze staat virtueel op de 65ste plaats. De Française kan nog verder gaan stijgen als ze de halve finale weet te winnen.

Daarin speelt Boisson donderdag tegen Coco Gauff, de nummer 2 van de wereld. De Amerikaanse, die in 2022 al eens in de finale in Parijs stond, won eerder op de dag van landgenote Madison Keys.

