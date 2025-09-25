Suzan Lamens heeft een wel erg ongelukkige dag meegemaakt bij het WTA 1000-toernooi van Peking. De Nederlandse toptennisster zag haar tegenstandster zich op het laatste moment terugtrekken en daardoor werd ze plotseling opgezadeld met een veel zwaardere opponente. Dat kostte Lamens uiteindelijk de kop.

Lamens haalde afgelopen week de kwartfinales in Seoul en kreeg daar dusdanig veel punten voor dat ze nu de nummer 57 van de wereld is. Dat is voor de Nederlandse haar hoogste notering ooit op de wereldranglijst en vervolgens kreeg ze ook nog eens goed nieuws, want de loting in Peking bleek haar gunstig gezind.

De tennisster werd gekoppeld aan thuisspeelster Yafan Wang. De 31-jarge Chinese was in 2019 eens de nummer 47 van de wereld en haalde vorig jaar nog de vierde ronde op de US Open, maar is inmiddels afgezakt naar de 337e plek op de ranking. Lamens was dus de grote favoriete, maar Wang stapte nooit de baan op. De Chinese meldde zich vlak voor het duel af en dus kreeg Lamens een nieuwe tegenstandster.

Pech voor Lamens

Het is meestal een voordeel om tegen een zogeheten lucky loser te spelen, maar in dit geval was dat zeker niet zo. Lamens moest door de afmelding van Wang ineens spelen tegen Emiliana Arango, de nummer 50 van de wereld. De Nederlandse trof dus plotseling een speelster die hoger stond op de wereldranglijst.

Op de baan maakte Arango vervolgens optimaal gebruik van het buitenkansje dat ze kreeg. De Colombiaanse brak Lamens in de eerste set liefst drie keer en dat was genoeg om die met 6-3 te pakken. Lamens bleef in de tweede set problemen houden met serveren, want opnieuw wist Arango driemaal haar servicegame af te pakken. Na precies anderhalf uur stapte de Colombiaanse als winnares van de baan: 6-3, 6-3.

Tallon Griekspoor

Lamens was de enige Nederlandse deelneemster aan het WTA 1000-toernooi in China. Bij de mannen is er wel nog een landgenoot actief, want Tallon Griekspoor speelt vrijdag zijn eerste partij in het hoofdtoernooi. Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong sneuvelden in de kwalificaties.

Het mannentoernooi is wel minder belangrijk, want daar liggen voor de winnaar 'slechts' 500 punten klaar. De winnares bij de vrouwen krijgt er 1000.