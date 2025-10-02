Toptennisster Coco Gauff roept op tot een andere verdeling van het geld dat tennistoernooien genereren. De Amerikaanse nummer 3 van de WTA-ranking mikt vooral op de grandslamtoernooien.

In april 2025 schreven diverse toptennissers een brief naar de organisatie van de vier grandslamstoernooien: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en US Open. In juli kwam er een tweede brief bovenop. Onder meer Carlos Alcaraz en Jannik Sinners zetten ook hun handtekening onder het geschrift.

Eisen

Gauff is eveneens een van de ondertekenars. Nadat ze dinsdag de halve finale bereikte van het China Open ging ze in op de eisen die de toppers hebben. Zo wenst Gauff dat de grandslamtoernooien een bijdrage leveren aan een pensioenfonds voor spelers, gezondheidszorg, zwangerschapsverlof en een betere representatie van spelers in het comité van de slams.

Prijzengeld

Bovenal wil Gauff dat de grandslamtoernooien een groter deel van hun omzet uitkeren als prijzengeld. Op dat vlak blijven de grootste vier toernooien op de tenniskalender namelijk achter bij andere categorieën.

"De slams genereren de hoogste omzetten", zegt Gauff. "Het is belangrijk voor de hele tenniswereld als dat wordt aangepakt. Ik heb het niet alleen over het prijzengeld dat de winnaar krijgt, maar juist ook wat er naar spelers gaat die in de kwalificatierondes blijven steken."

Nummer 200

De topspelers hebben op zich niks te klagen. Gauff heeft dit jaar al dik 6 miljoen dollar aan prijzengeld bijeen gemept. "Maar de nummer 200 of 300 van de wereld worstelt om zijn rekeningen te betalen", weet Gauff. "In andere competities is dat toch niet zo? En dat terwijl tennis zoveel geld oplevert."

Ze sluit haar pleidooi hoopvol af. "Ik wil deze sport beter achterlaten dan hoe het was toen ik begon. Alle spelers in de top 10 zijn het eens met de wensen. Ik denk dat dit de eerste keer ooit is dat zowel de toptienspelers bij de mannen als de vrouwen het over iets eens zijn. En dat ze allemaal iets ondertekenen. Ik vind het een grote en bemoedigende stap."