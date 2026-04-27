Hailey Baptiste beleefde maandag op het WTA 1000-toernooi in Madrid een ware rollercoaster. De Amerikaanse tennisster was op weg naar een stunt tegen topspeelster Belinda Bencic, maar ging volledig door het lint toen het toch nog mis leek te gaan. Die uitbarsting luchtte klaarblijkelijk op, want Baptiste pakte alsnog de zege.

Baptiste (WTA-32) is bezig aan een sterk seizoen en haalde onlangs bij het WTA 1000-toernooi van Indian Wells al knap de kwartfinales. Daar leek ze maandag ook in Madrid naar op weg nadat ze de eerste tegen Bencic in 25 minuten met 6-1 had gewonnen. De Zwitserse nummer 12 van de wereld bood in de tweede set beter weerstand, maar werd bij 5-5 gebroken en toen Baptiste vervolgens op eigen service een matchpoint kreeg, leek het doek te gaan vallen voor de olympisch kampioene van 2021.

Bencic werkte dat wedstrijdpunt echter weg en dwong alsnog een tiebreak af. Dat werd een spektakelstuk, want beiden lieten daarin vijf kansen liggen om de set te pakken. Bencic sloeg bij haar zesde mogelijkheid eindelijk toe en pakte de tiebreak met een ongekende score van 16-14.

Baptiste herpakt zich na uitbarsting

Baptiste kon het maar moelijk verkroppen dat ze zoveel kansen had laten liggen om de wedstrijd te winnen en nog tijdens de tiebreak ging ze door het lint. Ze sloopte een racket en kreeg daarvoor ook een waarschuwing.

De Zwitserse leek vervolgens het mentale voordeel te hebben in de beslissende set, maar Baptiste toonde daarin haar veerkracht. Ze creeërde bij een 3-2 voorsprong de eerste breakpoints van de set en sloeg op de tweede kans toe. De Amerikaanse kreeg bij 5-3 op eigen service haar zevende matchpoint en deze keer was het wel raak.

Opmars in 2026

Baptiste stuntte daarmee voor de tweede keer op rij, want ze klopte in de vorige ronde al Jasmine Paolini, de Italiaanse nummer 9 van de wereld. De 24-jarige Baptiste speelt in de kwartfinales tegen de winnares van het duel tussen Aryna Sabalenka en Naomi Osaka.

De Amerikaanse kan dan voor het eerst in haar loopbaan de halve finales van een WTA 1000-toernooi halen. Baptiste begon het jaar als de nummer 61 van de wereld, maar zal komende week ongeacht de uitslag in de kwartfinale voor het eerst in haar loopbaan in de top-30 te vinden zijn.