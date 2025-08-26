Suzan Lamens heeft Nederland eindelijk een succesje bezorgd op de US Open. De Nederlandse tennisster zag de afgelopen dagen alle andere landgenoten verliezen in de eerste ronde van het enkelspel, maar won bij haar debuut in New York overtuigend van de 18-jarige thuisspeelster Valerie Glozman: 6-4, 6-2. Lamens krijgt in de tweede ronde een loodzware tegenstander.

Lamens strandde vorig jaar nog in de eerste kwalificatieronde op de US Open, maar de Nederlandse heeft het afgelopen jaar flinke stappen gezet op de wereldranglijst. Ze won eind vorig jaar haar eerste WTA-toernooi en arriveerde in New York als de nummer 66 van de wereld. Daardoor werd ze rechtstreeks toegelaten en mocht ze dinsdag haar debuut maken op de US Open. Iets dat ze eerder dit jaar ook al deed op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon.

Bij de loting trof Lamens het enorm, want ze werd gekoppeld aan Valerie Glozman, de nummer 902 van de wereld.. De Amerikaanse met een Oekraïnse vader en een Taiwanese moeder is nog maar 18 jaar oud en mocht dankzij een wildcard haar debuut maken op de US Open.

Lamens luistert debuut op met simpele zege

Lamens liet in de eerste game nog een breakpoint liggen, maar liep vervolgens razendsnel uit naar een 5-1 voorsprong. De Nederlandse leek toen echter wat te verslappen en zag Glozman na drie gemiste setpoints zelfs terugkomen tot 5-4. Op dat moment herpakte Lamens zich weer en met een lovegame maakte ze een einde aan de eerste set.

De Nederlandse was vanaf dat moment weer helemaal bij de les en nam in de tweede set direct een 3-0 voorsprong. Ze had het daarna nog wel lastig op eigen service, maar dat gold ook voor Glozman en dus had Lamense na iets minder dan anderhalf uur de buit binnen: 6-4, 6-2.

Loodzware opgave in tweede ronde

Lamens mag zich door de zege opmaken voor een prachtig duel in de tweede ronde, maar de kans is klein dat ze die ook gaat winnen. Ze treft daarin Iga Swiatek, die het toernooi in 2022 al eens won. De Poolse nummer 2 van de wereld rekende simpel af met Emiliana Arango uit Colombia: 6-1, 6-2. Swiatek is één van de favorieten om de US Open op haar naam te schrijven. Ze won vorig maand Wimbledon en pakte ook de titel bij het laatste voorbereidingstoernooi in Cincinnati.

Een ontmoeting met Swiatek wordt dan ook gelijk de grootste uitdaging uit de loopbaan van Lamens, want ze speelde in het verleden nog nooit tegen een speelster die op dat moment in de top-5 van de wereld stond. De kans om voor het eerst de derde ronde te halen op een grandslamtoernooi lijkt dus klein, maar ze zal waarschijnlijk wel mogen aantreden in één van de grote stadions op het indrukwekkende tennispark in New York.

