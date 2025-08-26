Voor Nederland verloopt de US Open voorlopig nog niet geweldig, want na twee dagen zijn al drie van de vier spelers in het enkelspel uitgeschakeld. Bij onze oosterburen maken ze zich echter helemaal zorgen. In New York zijn er wel heel weinig Duitse spelers actief en dus luidt een belangrijke coach de noodklok.

In Duitsland leven er ongeveer vijf keer zoveel mensen als in Nederland, maar dat betekent niet dat zij veel meer actieve spelers op de US Open hebben. Er zijn namelijk slechts zes tennissers actief in het hoofdtoernooi in New York: drie bij de mannen en ook drie bij de vrouwen.

Met Alexander Zverev hebben onze oosterburen wel één van de kanshebbers op de titel, maar verder is de spoeling erg dun. Bij de mannen doen ook nog Jan-Lennard Struff en Daniel Altmaier mee, terwijl bij de vrouwen Eva Lys, Laura Siegemund en Tatjana Maria de Duitse eer moesten verdedigen. Laatsgenoemde ligt er inmiddels ook al uit.

Zverev verbloemt veel

Het is heel zeldzaam dat er zo weinig Duitse tennissers meedoen aan een grandslamtoernooi, want het is het laagste aantal sinds de Australian Open in 1983. Toen deden er slechts vijf spelers mee. Eén van hen was de op dat moment pas 14-jarige Steffi Graf. In Duitsland maken ze zich dan ook grote zorgen om de status van het tennis, want Struff, Siegemund en Maria zitten ook nog eens allemaal in de nadagen van hun carrière.

Michael Kohlmann, captain van het Davis Cup-team, luidt dan ook de noodklok. "Zverev heeft alles verbloemd de afgelopen jaren. Hij heeft altijd meegedaan om de grandslamtitels, maar daardoor vergeet je dat er achter hem weinig gebeurt, al zijn er ook een aantal niet bij vanwege blessures. Maar in algemene zin kunnen we er niet omheen draaien", concludeert hij in gesprek met BILD.

Hij zoekt naar redenen waarom er op dit moment maar weinig Duitse spelers de stap naar het profcircuit kunnen maken. Zo zou het moeilijker zijn om sport te combineren met school bij onze oosterburen: "Je kunt geen tennisprof worden als je een balans wil tussen werk en privé en als je maar vier dagen in de week traint." Ook ziet hij nog een ander probleem: "Tennis is simpelweg een hele dure sport. Dat kunnen we niet ontkennen."

Gouden jaren

Overigens kan het tij ook snel weer keren, want vlak na die bewuste Australian Open in 1983 braken de gouden jaren van het Duitse tennis aan. Graf groeide na haar debuut uit tot één van de beste speelsters aller tijden en won uiteindelijk 22 grandslamtoernooien. Boris Becker was op dat moment nog maar 16-jaar oud, maar zou twee jaar later al Wimbledon winnen en schreef uiteindelijk zes Grand Slams op zijn naam.

