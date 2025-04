Tennistalent (17) zorgt voor verbazing door vergelijking met Jezus Christus na opgave van tegenstander

Voor Diego Dedura-Palomero was het dinsdag een memorabele dag. De 17-jarige tennisser boekte door een opgave van tegenstander Denis Shapovalov zijn allereerste zege op het hoogste niveau. Het tennistalent leek er niet wakker van te liggen hoe zijn overwinning tot stand was gekomen, want hij ging opvallend genoeg volledig uit zijn dak na afloop en maakte zelfs een vergelijking met Jezus Christus.

De 17-jarige Dedura-Palomero kreeg van de organisatie een wildcard voor het kwalificatietoernooi en verloor daarin in de laatste ronde. De jonge Duitser had echter geluk, want door een late afmelding mocht hij als lucky loser toch meedoen aan het hoofdtoernooi en dat betekende direct zijn debuut bij een ATP-toernooi.

De nummer 549 van de wereld trof in de eerste ronde op het gravel in München de Canadees Denis Shapovalov, die enkele jaren geleden nog in de top 10 van de wereld stond. Deduro-Palomero bood hem goed partij en wist een tiebreak te forceren in de eerste set. De jonge Duitser won die overtuigend en mocht bij een 3-0 voorsprong in de tweede set dromen van zijn eerste zege op profniveau.

Die overwinning kreeg hij vervolgens in de schoot geworpen, want Shapovalov moest door ziekte uiteindelijk opgeven. Shapovalov schudde de thuisspelende Dedura-Palomero de hand en liep vervolgens naar zijn bankje, maar zal toch raar hebben opgekeken van wat zijn tegenstander daarna deed.

Het is in tennis gebruikelijk om niet uitbundig te reageren na een opgave van je tegenstander, maar daar had Dedura-Palomero geen boodschap aan. Hij ging volledig uit zijn dak en vierde zijn zege op een krankzinnige manier. De 17-jarige tennisser tekende op een bepaald moment in het gravel zelfs een kruis en ging er zelf op liggen. Daarmee leek hij zijn succes als lucky loser te vergelijken met de heropstanding van Jezus Christus.

Historisch moment

De Duitser is nu overigens de allereerste speler met het geboortejaar 2008, die een zege op het hoogste niveau heeft weten te boeken. Dedura-Palomero mag in de tweede ronde gaan proberen om ook zijn tweede overwinning te pakken. Hij speelt dan tegen de winnaar van het duel tussen Zizou Bergs en Alexander Bublik.

Het bereiken van de achtste finales levert de Duitser al veel op, want hij gaat bijna 200 plekken stijgen op de wereldranglijst. Ook is hij zeker van 36.560 euro aan prijzengeld.

Nederlanders

In München doen deze week ook twee Nederlanders mee. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp wisten zich net als Dedura-Palomero voor de tweede ronde te plaatsen. Griekspoor speelt daarin tegen Yannick Hanfmann en Van de Zandschulp treft Ben Shelton. Van de Zandschulp strandde net als de jonge Duitser in de kwalificatie, maar mocht door een afmelding ook meedoen als lucky loser.