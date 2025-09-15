De zeventienjarige tennisster Iva Jovic heeft haar eerste WTA-toernooi gewonnen. De Amerikaanse was de sterkste bij het toernooi in het Mexicaanse Guadalajara en schrijft daarmee historie.

Jovic won zondag de finale van het WTA 500-toernooi, die één uur en 35 minuten duurde, van de Colombiaanse Emiliana Arango. Over twee sets was de zeventienjarige met 6-4 en 6-1 te sterk op de hardcourtbaan van Guadalajara.

Jongste speelster met een titel

Jovic was voorafgaand aan het toernooi al de jongste speelster in de top 100 van de WTA-ranking. Nadat het Amerikaanse talent het WTA-toernooi van Guadalajara op haar naam schreef, is ze jongste tennister met een titel dit seizoen.

Daarmee neemt Jovic het stokje over van Mirra Andreeva. De Russische tennisster was zeventien jaar en 299 dagen oud toen ze in februari het WTA-toernooi van Dubai won. Jovic was tijdens haar overwinning 17 jaar en 282 dagen oud. Hiermee is de Amerikaanse ook de jongste winnares van het Mexicaanse toernooi.

Bestorming wereldranglijst

Met haar overwinning vervolgt Jovic haar bestorming van de wereldranglijst. Voorafgaand aan het toernooi was ze de nummer 73 van de wereld. Na het winnen van 164.000 Amerikaanse dollars komt Jovic de top vijftig binnen. Haar huidige positie op de wereldranglijst is 36e, ze begon het seizoen op plek 189.

Grand Slams

Jovic kwalificeerde zich dit jaar voor elk Grand Slam-toernooi. Op Wimbledon strandde het zeventienjarige talent al in de eerste ronde. Haar resultaten op de andere grand slams waren ook niet al te best. Op de Australian Open, Roland-Garros en de US Open kwam Jovic telkens niet verder dan de eerste ronde.

Toch tenniste het jonkie al een behoorlijke pot aan prijzengeld bij elkaar dit seizoen. Jovic won dit jaar al 826.978 Amerikaanse dollars.