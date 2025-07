Een enorme domper voor Wimbledon: publieksfavoriet Jack Draper is al in de tweede ronde uitgeschakeld. De nummer 4 van de wereld was de grote hoop van de Britse fans, maar tennisveteraan Marin Cilic (36) was donderdag op het heilige gras in Londen verrassend te sterk: 6-4, 6-3, 1-6, 6-4.

Draper maakte de afgelopen twaalf maanden een stormachtige ontwikkeling door. De Brit haalde de halve finales op de US Open, won het masterstoernooi van Indian Wells en wist zelfs de vierde plek op de wereldranglijst te bereiken. De verwachtingen van de Britse fans waren dus enorm hoog en ze droomden zelfs van een eerste Britse Wimbledon-winnaar sinds 2016, maar kwamen van een koude kermis thuis.

Cilic, in 2014 de winnaar van de US Open, is inmiddels 36 jaar oud, maar daar was op de baan weinig van te merken. De Kroaat speelde als in zijn beste dagen en timmerde erop los. Draper had twee sets lang nauwelijks een antwoord op zijn service en de keiharde klappen.

Draper bezwijkt

De fans gingen er vervolgens flink achter staan en dat sorteerde effect. Draper wist Cilic in de derde set twee keer te breken en leek op weg naar een comeback. Elke misser van de Kroaat werd ondertussen luid bejubeld vanaf de tribunes. Cilic, die ooit de nummer 3 van de wereld was, heeft echter flink wat ervaring en herpakte zich in de vierde set.

Op eigen service was hij weer ijzersterk en Draper voelde de druk toenemen. De Brit moest bij een 5-4 achterstand serveren om in de partij te blijven, maar dat lukte hem niet. Een backhand van de nummer 4 van de wereld zeilde buiten de lijnen en daarmee zorgde Cilic voor de volgende grote stunt op Wimbledon.

Voormalig Wimbledon-finalist

Cilic neemt het in de derde ronde op tegen de Spanjaard Jaume Munar. De Kroaat kan dan voor de eerste keer sinds 2017 weer de vierde ronde halen op het heilige gras in Londen. In dat jaar zette Cilic zijn beste prestatie neer, want hij haalde toen zelfs de finale. Die verloor hij in drie sets van Roger Federer. De Kroaat verloor een jaar later ook de finale van de Australian Open van de Zwitser.

