Geen hotel, geen tijdelijke spelersaccommodatie, maar gewoon thuis. Nou ja, thuis in hun Londense liefdesbubbel van 1,9 miljoen pond. Tenniskoppel Katie Boulter en Alex de Minaur pakken Wimbledon dit jaar net even anders aan. Of dat ze gaat helpen? Dat moeten de komende weken uitwijzen.

De 28-jarige Boulter rekent op rust en routine als haar geheime wapen. Ze logeert tijdens Wimbledon bij haar verloofde De Minaur in hun gezamenlijk appartement met drie slaapkamers, gelegen in een rustige Londense buurt. Het huis werd volgens het Briste The Sun in 2023 gekocht door de 26-jarige Australiër, en sindsdien woont het stel er samen. Afgelopen week werden ze nog hand in hand gespot tijdens een wandeling door de buurt.

Boulter kiest voor focus in haar liefdesbubbel

Volgens Boulter biedt het thuiskomen in een vertrouwde omgeving juist tijdens het iconische grastoernooi een groot voordeel ten opzichte van het verblijf in een hotel. In gesprek met Women's Health legde ze uit dat thuis zijn 'een gevoel van rust met zich meebrengt dat je in hotels moeilijk kunt evenaren'.

Iets wat haar volgens eigen zeggen helpt om scherp te blijven tijdens de hectische Wimbledon-weken. Haar hoop is simpel: slapen in haar eigen bed, eten in haar eigen keuken en de dag beginnen in een rustige, bekende setting moeten de ideale basis vormen voor sterke prestaties op het gras.

i Katie Boulter en Alex De Minaur schitteren op de rode loper bij de Laureus Awards. ©Getty Images

Tenniskoppel sterker dan ooit, nu samen richting Wimbledon

Een bron dicht bij het stel bevestigde tegenover The Sun dat de relatie tussen de twee tennissers sterker is dan ooit. "De liefde hangt in de lucht tussen Katie en Alex. Ze zijn al vijf jaar samen, ze zijn vorig jaar verloofd en hebben hun droomhuis gevonden", doelt de tabloid op hun liefdesnest in Londen.

Of het ook op het gras zo soepel loopt als thuis, is nog even afwachten. "Ze kunnen alleen maar hopen dat ze volgende week op het veld net zoveel succes hebben als in hun relatie", klinkt het met Wimbledon in aantocht.

Boulter en De Minaur klaar voor Wimbledon na sterk seizoen

Sportief gezien komt Boulter met vertrouwen naar Wimbledon. Vorig jaar bereikte ze de tweede ronde, waarin ze verloor van haar landgenote Harriet Dart. Daarna zette ze flinke stappen, ze klom voor het eerst in haar carrière naar de top 25 van de wereldranglijst en werd een vaste waarde op het WTA-circuit. Op dit moment staat ze 41e.

Ook haar Australische wederhelft kent Wimbledon goed. De Minaur, nummer elf van de wereld, haalde vorig jaar de kwartfinales en geldt opnieuw als outsider voor de titel. Samen beginnen ze binnenkort aan hun campagne op het heilige gras. Niet vanuit een anoniem hotel of spelersverblijf, maar vanuit hun eigen liefdesbubbel. En wie weet is dat dit jaar precies wat het verschil maakt.