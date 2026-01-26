De Australian Open is de titelverdedigster kwijtgeraakt in de vierde ronde. Madison Keys pakte vorig jaar haar eerste grandslamtitel in Melbourne, maar er gaat voorlopig nog geen tweede komen. De Amerikaanse ging in straight sets ten onder tegen landgenote Jessica Pegula.

Het was op voorhand al een bijzonder duel, want niet alleen zijn de twee landgenotes, maar samen maken ze ook een podcast. De twee hebben dus weinig geheimen voor elkaar en daar bleek de als zesde geplaatste Pegula beter mee om te gaan. Keys had vanaf het begin moeite met het agressieve spel van Pegula en maakte te veel fouten. De titelverdedigster kwam als snel met 3-0 achter en leverde de set na slechts 31 minuten tennis in.

Keys begon de tweede set aanvallend, maar verloor desondanks direct haar servicegame. De 31-jarige Pegula hield daarna stand, ondanks de toenemende druk, en stelde de overwinning veilig. Het is de vierde keer dat Pegula zich plaatst voor de kwartfinales in Australië, maar verder kwam ze nog nooit.

Voor Keys is het een enorme domper. Zij komt bij lange na niet in de buurt van het verdedigen van haar titel die ze vorig jaar pakte in Melbourne en gaat daardoor sowieso zakken op de wereldranglijst. Keys stond voorafgaand aan de Australian Open negende, maar gaat sowieso zakken naar de zestiende plaats.

Bron: HBO Max / Eurosport

Opnieuw Amerikaans onderonsje in volgende ronde

Pegula neemt het in de kwartfinales opnieuw op tegen een landgenote. Ze treft dan de als vierde geplaatste Amerikaanse Amanda Anisimova. Zij versloeg de Chinese outsider Wang Xinyu met 7-6 (4) 6-4.

Anisimova zet daarmee de lijn voort die ze vorig jaar inzette onder haar Nederlandse coach Rick Vleeshouwers. De Amerikaanse haalde toen al de finale op Wimbledon en de US Open. Nu staat ze voor de eerste keer in haar loopbaan in de kwartfinales in Melbourne.

