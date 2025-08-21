De kampioenen in het gemengd dubbelspel, maar vanaf zondag is het pas tijd voor alle andere disciplines. Dan begint ook het vrouwendubbelspel en daarin is de Amerikaanse Taylor Townsend met partner Katerina Siniakova de grote favoriete. Townsend toonde in aanloop naar het toernooi een bijzondere foto op haar sociale media.

De Amerikaanse deed eerder deze week samen met Ben Shelton mee aan het gemengd dubbelspel, maar het duo sneuvelde daarin al in de kwartfinales. Townsend zal de komende weken nog meedoen aan het enkelspel en het vrouwendubbelspel. In die laatste discipline is ze de nummer 1 van de wereld en samen met Siniakova is ze dan ook als eerste geplaatst in New York.

Ze lijkt helemaal klaar om de komende weken te gaan vlammen, want op Instagram deelde ze een bijzondere foto. "Een moment van waardering voor mijn harde werk. Mensen, blijf je doelen najagen!", schrijft ze bij de afbeelding. Townsend staat daarop voor de spiegel in de badkamer en ze is duidelijk trots op hoe haar lichaam er momenteel uitziet. Dat is niet voor niets, want ze heeft de afgelopen jaren een transformatie ondergaan.

Kritiek op gewicht

Townsend was in de jeugd een groot talent in het enkelspel en ze won zelfs het meisjestoernooi op de Australian Open van 2012. Ze was later dat jaar dan ook de grote favoriete om in eigen land op de US Open bij de junioren de beker te pakken, maar in aanloop naar het evenement kreeg ze een bizar verzoek van de Amerikaanse tennisbond. Die vroeg haar namelijk om zich vanwege haar gewicht terug te trekken.

Dat leidde tot een giantische rel in de Amerikaanse tenniswereld. Grootheden als Serena Williams, Lindsay Davenport en Martina Navratilova spraken hun steun uit voor Townsend en bekritiseerden de bond. Ze deed uiteindelijk zelf mee en verloor in de kwartfinales, maar ze moest in eerste instantie wel zelf het inschrijvingsgeld betalen. De bond besloot na alle kritiek om uiteindelijk toch dat bedrag te vergoeden. Dat kon echter niet voorkomen dat Townsend besloot om haar eigen weg te kiezen en niet meer te trainen met coaches van de tennisbond.

i De foto van Townsend op haar Instagram. © Instagram / Taylor Townsend

Succesvol in dubbelspel

Townsend wist de hoge verwachten in het enkelspel nooit waarmaken, maar enkele jaren geleden besloot ze zich volledig op het dubbelspel te storten. Dat bleek een geweldige keuze. Townsend won samen met Siniakova vorig jaar Wimbledon en het duo pakte dit jaar de titel op de Australian Open. Op Roland Garros en de US Open stond de Amerikaanse ook al een keertje in de finale. Inmiddels is ze dus ook de nummer 1 van de wereld.

