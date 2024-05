Toppers op Roland Garros: tegenstander Daniil Medvedev geeft op, Alexander Zverev naar derde ronde

Veel toppers deze donderdag op Roland Garros. Twee tennissers wonnen al, drie anderen komen nog in actie. Bekijk hier de uitslagen van de beste tennissers op de French Open.

Daniil Medvedev won met het meeste gemak. De Rus - die onder de neutrale vlag tennist - won met 6-1 van Miomir Kecmanovic in de eerste set en stond met 5-0 voor in de tweede set, toen zijn tegenstander opgaf. Een makkelijke overwinning voor de nummer vijf van de wereld.

Alexander Zverev

Alexander Zverev - de nummer vier van de wereld - had ook weinig moeite met David Goffin: 3-0. De Belg, voor wie het toernooi er nu op zit, klaagde in zijn vorige wedstrijd over het publiek op de Franse tribunes. De fans zouden hem doen denken aan voetbalsupporters. Goffin zei zelfs dat er iemand zijn kauwgom op hem uitspuugde. Hij speelde toen tegen een Franse tennisser.

'Hooligans' teisteren Roland Garros, geschokte tennisser haalt uit: 'Er spuugde er één kauwgom op mij' David Goffin is totaal niet te spreken over het publiek bij Roland Garros. Waar de Belgische tennisser niks te klagen heeft over de fans bij andere grand slams, noemt hij de fans in Frankrijk 'voetbalsupporters'.

Tussendoor neemt Tallon Griekspoor - de nummer 25 van de wereld - het op tegen Luciano Darderi. De partij is onderbroken door regenval bij een stand van 6-6 in de eerste set.

Andere toppers in actie op Roland Garros

Later op donderdag zien Holger Rune - nummer dertien van de plaatsingslijst - in actie tegen Flavio Cobolli. Novak Djokovic, de beste man op het moment, speelt tegen Roberto Carballes Baena. Als laatste zien we ook nog Casper Ruud tegen Alejandro Davidovich Fokina.