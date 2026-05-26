Casper Ruud boekte maandag een knappe zege op Roland Garros, maar het had weinig gescheeld of hij had de partij niet kunnen uitspelen. De omstandigheden in Parijs waren immers zeer zwaar. Hij sprak zich na afloop van de partij uit over de zware gevolgen van het weer in de Franse hoofdstad.

Casper Ruud won op maandag na een absolute marathonpartij van de Russische tennisser Roman Safiullin: 6-2, 7-6 (5), 5-7, 0-6, 6-2. Toch ging het na afloop meer om de extreme omstandigheden in Parijs. Met het kwik ruim boven de dertig graden was het behoorlijk aanpoten voor de Noor. Hij had erg veel last van de hitte.

'Bijna een zombie'

Het was zelfs zo erg dat de tweevoudig finalist op Roland Garros te kampen kreeg met kramp, duizeligheid en uitputtingsverschijnselen tijdens de lange partij. "Het voelde een beetje als een hitteberoerte", begon de 27-jarige Ruud zijn relaas na afloop. "Ik voelde me soms echt duizelig, heel moe en bijna als een zombie."

Beide tennissers kregen meerdere malen een medische time-out om zich te laten behandelen tegen de hitte, en vooral om af te koelen. "Gelukkig stond ik nog met 2-1 voor en kon ik het tempo wat verlagen om mijn hartslag en lichaamstemperatuur omlaag te krijgen", lichtte Ruud verder toe. "Ik hoopte alleen nog dat ik genoeg energie over zou hebben voor de vijfde set."

'Nooit opgegeven'

Uiteindelijk won hij de wedstrijd, nadat hij de vierde set had laten lopen. Daarin won de Noorse toptennisser geen enkele game, waardoor de twijfel ook in zijn hoofd begon op te komen. "In de vierde set dacht ik soms al: morgen boek ik mijn vlucht naar huis en kijk ik de komende weken vanaf de bank naar het toernooi. Maar ik heb nooit opgegeven", besluit Ruud. Hij heeft overigens geluk voor de volgende ronde.

Daarin neemt Ruud het op tegen Hamad Medjedovic uit Servië, de nummer 58 op de ATP-ranking. De partij staat op de planning op woensdag om elf uur in de ochtend. Daardoor lijken de omstandigheden, in elk geval aan het begin van de partij, nog niet al te zwaar te worden. Mocht het weer een vijfsetter worden, kan de Noor zomaar opnieuw te maken krijgen met zeer hoge temperaturen.

