Jesper de Jong heeft na een bijzonder duel voor het derde jaar op rij de tweede ronde bereikt van Roland Garros. De 'lucky loser' won maandag in Parijs van oud-kampioen Stan Wawrinka, die bezig is aan zijn laatste jaar als tennisser. De Jong rekende in vier sets af met de 41-jarige tennislegende: 6-3, 3-6, 6-3, 6-4. De Zwitser werd vervolgens geëerd voor zijn heldendaden in Parijs.

De Jong verloor afgelopen week in de laatste kwalificatieronde en leek daarmee deelname aan Roland Garros mis te lopen, maar door de afmelding van de Franse topper Arthur Fils mocht hij toch nog meedoen. Dat leverde hem een heel bijzonder duel op, want De Jong trof met Wawrinka één van de grootste namen uit het tennis van deze eeuw.

De Zwitser won in zijn loopbaan driemaal een grandslamtitel, waaronder in 2015 op Roland Garros. De oud-kampioen is inmiddels echter 41 jaar oud en bezig aan zijn laatste jaar als tennisser. De jaren beginnen dus te tellen en wat dat betreft waren de omstandigheden ook niet in zijn voordeel. De temperatuur in Parijs kwam boven de dertig graden uit en de twee tennissers moesten op het warmste moment van de dag aan de bak.

Wisselvallige partij

De zestien jaar jongere De Jong had op het gravel in Parijs direct de overhand en plaatste al snel een break tegen de Zwitser, die zichtbaar worstelde met de hitte. Die gaf hij niet meer in handen en dus ging De Jong aan de haal in de tweede set.

De Nederlander kreeg het zelf in de tweede set plotseling zwaar en de fysio moest zelfs naar de baan komen voor hem. Hij kreeg een paar pijnstillers en kon daarna gewoon weer verder spelen. Wel kostte een hele matige servicegame met twee dubbele fouten hem de kop in de set.

Wawrinka, die in 2017 ook nog eens de finale haalde op Roland Garros, leek het momentum te hebben gepakt, maar leverde dat in de derde set gelijk weer in. In een rommelige fase vielen er drie breaks op rij, waarvan twee in het voordeel van De Jong. Hij won daardoor de set en was daarmee op weg naar de zege.

Historische zege De Jong

De fans hoopten de ster van weleer nog één keer te zien schitteren en moedigden hem massaal aan, maar de krachten vloeiden in de vierde set weg bij Wawrinka. De Jong plaatste met een snoeiharde forehand op 4-4 de beslissende break en maakte het daarna ondanks een breakpoint voor Wawrinka op eigen service af: 6-3, 3-6, 6-3, 6-4. De Jong gaat daarmee de boeken in als laatste speler die tegen de Zwitserse oud-kampioen in Parijs speelde.

De Nederlander hoopt dit jaar voor het eerst de derde ronde te bereiken. Wat dat betreft is de loting hem beter gezind dan de afgelopen jaren. Hij verloor de afgelopen twee edities namelijk van Carlos Alcaraz en Alexander Zverev, maar deze keer komt hij de 19-jarige qualifer Federico Cina tegen. De Italiaan is de nummer 238 van de wereld.

