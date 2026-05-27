Jesper de Jong heeft als lucky loser een hele mooie mijlpaal in zijn loopbaan bereikt. De Nederlandse tennisser sloeg zich woensdag op Roland Garros voor het eerst naar de derde ronde van een grandslamtoernooi. In Parijs was De Jong ondanks een ingepakt been veel te sterk voor de Italiaan Federico Cina: 6-3, 6-1, 6-3.

De Jong had geluk dat hij überhaupt mee mocht doen aan het hoofdtoernooi in Parijs, want hij verloor in het kwalificatietoernooi. Door de afmelding van de Franse topspeler Arthur Fils kreeg hij als lucky loser echter alsnog een plekje in het schema en die tweede kans grijpt hij met beide handen aan. Het leverde hem woensdag zelfs een mooie primeur op in Parijs.

De Nederlander won maandag al in een bijzonder duel van oud-kampioen Stan Wawrinka en rekende twee dagen later ook af met de pas 19-jarige qualifier Federico Cina. De Italiaanse nummer 238 van de wereld had zich via het kwalificatietoernooi geplaatst.

Primeur voor De Jong

De opkomst van De Jong op de baan baarde enigszins zorgen, want zijn hele rechteronderbeen was ingepakt. De nummer 106 van de wereld leverde in de eerste game ook nog eens zijn service in en zag Cina op een 3-1 voorsprong komen. Op dat moment leek het weleens een hele zware dag te kunnen gaan worden.

Het tegendeel bleek echter waar in het hete Parijs, want in het vervolg lukte er bar weinig meer bij de jonge Italiaan en De Jong ging alleen maar beter spelen. De Nederlander verloor vanaf de 3-1 achterstand in de eerste nog maar vier games en had na iets minder dan twee uur tennis de zege al in de tas: 6-3, 6-1, 6-3.

Derde ronde

De Jong staat daarmee voor het eerst in zijn loopbaan in de derde ronde van een grandslamtoernooi. Hij speelt daarin vrijdag tegen de winnaar van de partij tussen Karen Khachanov (ATP-15) en de Argentijn Marco Trungelliti (ATP-81). De Jong is na de uitschakeling van Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp de laatste Nederlander in het enkelspel op Roland Garros.

