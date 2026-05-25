Botic van de Zandschulp speelde een prima pot in de openingsronde van Roland Garros, al bleek het niet genoeg om de tweede ronde te bereiken. De nummer 55 van de wereldranglijst ging in vier sets met 3-6 4-6 7-6 (7) 4-6 onderuit tegen de Argentijn Francisco Cerúndolo.

Van de Zandschulp (30) verloor zijn drie eerdere partijen tegen Cerúndolo en wist in die wedstrijden geen set te winnen. Vorige maand pakte hij tegen de mondiale nummer 26 slechts drie games op het graveltoernooi in München (3-6 0-6).

Ditmaal maakte de Nederlander er een waar gevecht van. Ondanks de snelle exit stijgt hij zelfs zes plekjes op de virtuele ATP-ranglijst, naar plek 49. Uiteraard moet hij afwachten hoe de concurrentie het doet in Parijs, want pas als het toernooi af is wordt een definitieve nieuwe versie van de ranking bepaald.

Prijzengeld

Rondom het prijzengeld bij Roland Garros is veel te doen. De toernooidirectie kondigde een verhoging aan van de totale prjizenpot, toch waren meerdere topspelers erg ontevreden en lieten ze dat merken ook. Ze willen dat het prijzengeld 22 procent bedraagt van de omzet die het grandslamtoernooi draait. Momenteel is dat 15 procent. Om die reden beperkten enkele spelers hun perspraatje tot 15 minuten.

Van de Zandschulp kan met zijn uitschakeling in de eerste ronde 87.000 euro bijschrijven. Zijn totale prijzengeld ooit bedraagt bijna 6,5 mijoen dollar en dit jaar staat de teller op bijna 600.000 dollar.

Tallon Griekspoor

Jesper de Jong verraste maandag door oud-kampioen Stan Wawrinka naar huis te sturen. De Zwitser (41) neemt na dit seizoen afscheid, waardoor deze wedstrijd zijn laatste optreden was bij Roland Garros. Tallon Griekspoor speelt dinsdag in de eerste ronde.

Tijdens een intensieve training een dag voordat Griekspoor aantreedt tegen Matteo Arnaldi in de eerste ronde van Roland Garros, wordt de Nederlander vergezeld en gecoacht door de succesvolle Zweedse tennistrainer Thomas Högstedt. Ze bepalen later hoe hun samenwerking er precies uit komt te zien.

Volg via onze tennispagina het laatste nieuws over Roland Garros, lees meer over het veelbesproken prijzengeld, raadpleeg de tv-gids en bekijk het programma en de uitslagen van het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover