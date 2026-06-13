Jesper de Jong blijft uitstekend presteren op gravel. De Nederlandse tennisser heeft zich geplaatst voor de finale van het challengertoernooi in het Italiaanse Cattolica. In de halve finale rekende De Jong na een lange partij af met de Italiaan Enrico Dalla Valle: 2-6, 7-6, 6-2.

De Jong, de nummer 83 van de wereld, kende een moeizame start tegen Dalla Valle, die op de ATP-ranking een stuk lager staat. De Italiaan pakte de eerste set overtuigend met 6-2 en bracht de Nederlander flink in de problemen. In de tweede set moest De Jong diep gaan om in de wedstrijd te blijven, maar via een tiebreak trok hij de stand gelijk. Daarna nam hij het initiatief volledig over en maakte hij het in de beslissende set overtuigend af.

Sterke weken na Roland Garros

De finaleplek in Cattolica past bij de sterke periode waarin De Jong zit. De Nederlander maakte onlangs veel indruk op Roland Garros, waar hij als lucky loser de vierde ronde bereikte. De Jong was in de kwalificatie uitgeschakeld, maar werd door een afmelding alsnog toegelaten tot het hoofdtoernooi.

Die kans benutte hij optimaal. Hij versloeg onder anderen Stan Wawrinka, voormalig winnaar van Roland Garros, en groeide uit tot een van de verrassingen van het toernooi. Uiteindelijk werd hij in de vierde ronde uitgeschakeld door Alexander Zverev. De Duitser was in drie sets te sterk: 7-6(3), 6-4, 6-1.

Belangrijk challengertoernooi

Het toernooi in Cattolica is een challengertoernooi op gravel. Dat niveau zit net onder de ATP Tour en is voor spelers als De Jong belangrijk om punten voor de wereldranglijst, wedstrijdritme en vertrouwen te verzamelen. Na zijn sterke optreden in Parijs laat hij in Italië zien dat zijn vorm geen toevalstreffer was.

Ook eerder deze week moest De Jong al knokken voor zijn zeges. Tegen Marco Cecchinato, voormalig halvefinalist op Roland Garros, had hij eveneens drie sets nodig. In die partij was hij in de beslissende set juist oppermachtig.

Kans op titel

In de finale krijgt De Jong de kans om zijn sterke weken te bekronen met een nieuwe titel. Op de ATP Tour wacht hij nog op zijn eerste eindzege, maar op challengerniveau weet de Nederlander inmiddels hoe winnen voelt. Een titel in Cattolica zou bovendien opnieuw goed nieuws betekenen voor zijn plek op de wereldranglijst.

De Jong staat nu rond de 83ste plaats en kan bij winst vermoedelijk richting de top 75 stijgen. Daarmee kruipt hij weer dichter naar zijn hoogste ranking ooit: plek 71. Na zijn doorbraak op Roland Garros zou een titel in Italië opnieuw bevestigen dat De Jong bezig is aan de beste periode uit zijn loopbaan.

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