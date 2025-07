Daniil Medvedev slaat de laatste tijd vaker een racket kapot dan dat hij een wedstrijd wint. Ook op het Citi Open in Washington was het weer zo ver. De Russische toptennisser ging helemaal uit zijn plaat na een verloren punt.

De als achtste geplaatste Medvedev ging in een thriller onderuit tegen de Fransman Corentin Moutet. Dat terwijl de partij nog zo goed begon voor de Rus, met 6-1 in de openingsset. Maar zo snel als de eerste set ging (24 minuten), zo lang duurde het daarna. In een slopende tweede set met drie breaks trok Moutet aan het langste eind.

Set 3 was helemaal gekkenwerk. Die duurde liefst 1 uur en 4 minuten. En dat terwijl het 'slechts' 6-4 werd voor Moutet. Dat kwam vooral door lange rally's en games, met vaak deuce.

Flinke tirade

Het duo speelde een ongelooflijk slotpunt, een van de meest hoogwaardige rally's van het jaar, waarbij Medvedev uit alle macht probeerde in de wedstrijd te blijven. Nadat hij over het hele veld heen en weer was geslingerd, sloeg de Russische ster echter te ver, waardoor Moutet een plek in de laatste vier veiligstelde tegen Alex de Minaur.

Daarna haperde het in de bovenkamer van Medvedev. Hij gooide zijn racket de lucht in, richting het publiek. Medvedev miste op een haar na een medewerker, die moest bukken. Medvedev liep vervolgens naar zijn plaats, zonder racket in zijn hand, en sloeg twee waterflessen kapot. Een harde klap was te horen toen de eerste fles werd vernield, wat leidde tot gegil vanuit het publiek in Washington. Hij gooide vervolgens een tweede fles op de grond en verliet onder boegeroep de baan.

'Die arme ballenjongens'

Op sociale media wordt het gedrag van Medvedev weggezet als "onacceptabel". "Vreselijke, maar veelvoorkomende, beledigende capriolen van de Rus op het veld", schreef een tennisfan. "De arme ballenjongens zullen de scherpe scherven van de waterfles, het water en andere schade die hij aan het veld heeft toegebracht, moeten opruimen."

De conclusie luidt dan ook: "De ATP Tour mag dit onsportieve gedrag nooit normaliseren."