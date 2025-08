Alejandro Davidovich Fokina heeft in een brief op Instagram woest uitgehaald naar de ATP. De Spaanse toptenisser vindt het een schande dat zijn partij vrijdag op het toernooi in Montreal om 11:00 uur is in plaats van 12:30. Collega Daniel Evans zet Davidovic Fokina vervolgens met beide benen op de grond in plaats van hem te steunen.