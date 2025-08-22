Botic van de Zandschulp trekt zijn lekker vorm op het ATP-toernooi van Winston-Salem vrolijk door. De Nederlander bereikte vrijdag de halve finales. Maar of Van de Zandschulp daar zo blij mee moet zijn...

Van de Zandschulp rekende op het toernooi in North Carolina af met achtereenvolgens af met Adam Walton (2-1), Matteo Arnaldi (2-0) en Sebastián Báez (2-1). Daardoor boekte hij een plaatsje in de kwartfinales, die donderdag al begon. Alleen vanwege hevige regenval konden Van de Zandschulp en de Chinees Yunchaokete Bu hun partij niet afmaken.

Op dat moment leidde Van de Zandschulp met 1-0 in sets en 4-3 in games. De Nederlander stond in set 2 een break voor. Hij was alleen niet zo bij de les qua kledingkeuze.

Van de Zandschulp wint deel 2

Vrijdag ging de kwartfinale verder, alleen Van de Zandschulp was niet meteen bij de les. Hij leverde zijn servicegame in, waardoor Bu langszij kwam. De Chinees flikte dat nogmaals bij 6-5 in zijn voordeel, waardoor er een beslissende set kwam.

Daarin was Van de Zandschulp wél vlijmscherp. De Nederlander brak twee keer en snelde naar een 4-0 voorsprong. Hij had er zelfs 5-0 van kunnen maken, maar Bu werkte drie breakkansen weg. Het deerde Van de Zandschulp niet, want niet veel later had hij zijn ticket voor de halve finale alsnog te pakken.

Drukke dag

Daarin neemt hij het op tegen Giovanni Mpetshi Perricard uit Frankrijk. Van de Zandschulp kan daarvoor niet lekker uitrusten, want twee uur na zijn winnende punt moet hij alweer aan de bak. Twee wedstrijden op een dag dus voor de Nederlander, die aankomende week ook nog op de US Open speelt.

"Het is niet de eerste keer dit jaar dat ik wedstrijden over twee dagen moest spelen", zei hij na afloop op de baan, verwijzend naar Wimbledon. "Iedere keer als ik er lekker in zit, moet ik stoppen. Dus dat is best moeilijk. Maar gelukkig ben ik door", sprak de Nederlander, die nog de vraag kreeg wat hij nu ging doen. "Misschien wat slapen", reageerde Van de Zandschulp, waarmee hij het publiek aan het lachen kreeg.

Weer tegen Rune

Op de US Open speelt hij in de eerste ronde tegen de Deen Holger Rune. Die wist hem in 2022 en 2023 van zijn eerste ATP-titel af te houden. Van de Zandschulp heeft dus een appeltje met Rune te schillen. Maar eerst: Mpetshi Perricard.

