Toptennisster Coco Gauff heeft een kleine tennispauze op een bijzondere manier doorgebracht. Geen spierwitte stranden en lichtblauw zeewater op een of ander luxe vakantieoord, maar een plons in het moeras van Florida. de winnares van Roland Garros keert terug tot haar 'natuurlijke leefomgeving'.

De 21-jarige Amerikaanse tennisster moest een behoorlijke klap verwerken. Ze verloor in de eerste ronde van Wimbledon van de Oekraïense Dayana Yastremska. Sindsdien laste ze een tennispauze in van twee weken. In het overvolle schema van proftennissers kunnen alleen de beste tennissers zich zo'n pauze veroorloven.

Natuurlijke habitat

Hoewel Gauff met de winst van Roland Garros eerder dit jaar een cheque in handen kreeg van ruim 2,5 miljoen euro, blijkt een luxe vakantie niets voor de 2-voudig grandslamwinnares. Op Instagram deelt ze een reeks foto's van een moeras in Florida. 'Gewoon een Vissen (sterrenbeeld) in haar natuurlijk habitat', schrijft ze onder de foto's.

In een bruine bikini voelt ze zich weer helemaal één met de natuur. Ze zwemt met schildpadden en vissen die bijna net zo groot als de tennisster zelf zijn. Een volger waarschuwt de mondiale nummer twee voor een andere typisch dier uit Florida: de alligator. 'Kijk uit voor die Gators CoCo. We hebben je nodig om nog 10 titels te winnen!', reageert de volger. Andere volgers zijn het daar helemaal mee eens.

Canada Open

Toch komt er binnenkort aan de vakantieperiode van Gauff een einde. Ze wordt namelijk verwacht op het Masterstoernooi (WTA-1000) van Montréal. Dat toernooi - waar tennissers verplicht aan mee moeten doen - vindt plaats tussen 27 juli en 7 augustus. Vorig jaar strandde Gauff in de derde ronde en won Jessica Pegula de titel. De top van het mannentennis reist ook af naar Canada. Zij spelen hun ATP1000-toernooi in Toronto.