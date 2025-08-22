Botic van de Zandschulp is lekker bezig op het ATP-toernooi van Winston-Salem. De Nederlander staat op de drempel van de halve finales en zit in volle focus. Daardoor wil hij wel eens iets vergeten...

Van de Zandschulp won achtereenvolgens van Adam Walton (2-1), Matteo Arnaldi (2-0) en Sebastián Báez (2-1). Hij staat daardoor al in de kwartfinales. Zijn partij daarin tegen Yunchaokete Bu uit China kon niet worden afgemaakt, vanwege regenval. Toch staat de Nederlander al met anderhalf been in de halve eindstrijd.

Hij leidt namelijk met 1-0 in sets en staat met 4-3 voor in set 2. Ook heeft Van de Zandschulp zijn Chinese tegenstander al gebroken. Een mooi einde van het toernooi lonkt voor de Nederlander, die dan wel iets beter bij de les moet zijn.

Ongelukkig gesprek met umpire

In het begin van de wedstrijd tegen Bu werd duidelijk dat Van de Zandschulp de labels nog in zijn broek had zitten. Dat merkte de umpire op, die er wat van zei. Het zorgde voor een ongemakkelijk moment. "Ik zie het label van je broek, het label van je broek," maakte hij duidelijk. "Je mag het eraf halen als je wilt", voegde hij eraan toe.

Van de Zandschulp keek wat verbaasd, terwijl hij probeerde te begrijpen wat de scheidsrechter zei. Hij besloot niet te reageren. In plaats daarvan trok hij zijn broek van achteren recht, voordat hij terug het veld liep om weer verder te spelen. Met succes vooralsnog, want hij is dicht bij een plek in de halve finale tegen Giovanni Mpetshi Perricard.

Nadeel voor Van de Zandschulp

Het nadeel voor de Nederlander is dat de partij vrijdagavond 21.00 uur (Nederlandse tijd) wordt ingehaald. Trekt hij hem over de streep, dan moet hij een paar uur later weer. De halve finale in Winston-Salem staat namelijk voor 00.30 uur (Nederlandse tijd) gepland.

Hij gaat in ieder geval vol vertrouwen naar de US Open, die aankomende week begint. Van de Zandschulp kent zijn tegenstander al: angstgegner Holger Rune. De Deen hield de Nederlander tot twee keer toe van zijn eerste ATP-titel af. Wie weet komt het er in Winston-Salem van.