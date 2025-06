Toptennisser Carlos Alcaraz in oog geraakt tijdens finale Roland Garros, maar verricht daarna wonderen

Aryna Sabalenka was zaterdag een van de twee finalisten bij het enkelspel van de vrouwen op Roland Garros. De nummer één van de wereld ging echter onderuit en had het daar na afloop erg moeilijk mee. Zo erg zelfs, dat winnares Coco Gauff niet blij was met de uitspraken van de Wit-Rus. Een dag later kwam Sabalenka terug op haar verhaal.