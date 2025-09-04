Toptennisser Novak Djokovic maakte een opvallend besluit op de US Open richting zijn halve finale tegen Carlos Alcaraz. De twee spelen vrijdagavond (Nederlandse tijd) tegen elkaar en bereiden zich voor op een zenuwslopend duel. Daarbij kopieert de Spanjaard de tactiek van de 38-jarige.

Djokovic liet eerder al weten dat hij in de twee dagen tussen de kwartfinale en halve finale van het grandslamtoernooi in New York niet op de baan zal verschijnen. Hij geeft de prioriteit aan herstel en verkiest daarom rust boven trainen.

Het is geen grote verrassing dat de Serviër zijn racket donderdag links liet liggen, aangezien hij na zijn overwinning op Taylor Fritz al tijdens de persconferentie aangaf dat de focus volledig op herstel zou liggen. "Ik ga zeker geen tennis spelen; alles zal gericht zijn op herstel, zowel op de massagetafel als met de apparaten die een vast onderdeel van mijn routine zijn. Een beetje tijd doorbrengen in de natuur, ik zal proberen mezelf klaar te stomen om tegen Carlos te kunnen strijden."

De routine die Nole de hele tweede week van het toernooi aanhield, wilde hij ook nu niet doorbreken. Hij maakte zich ook zorgen om een rugblessure, opgelopen tegen de Brit Cameron Norrie. Djokovic is twee dagen niet op het trainingscomplex geweest en zal pas enkele uren voor de wedstrijd op het Arthur Ashe Stadium verschijnen voor zijn warming-up.

Carlos Alcaraz

Opvallend is dat ook Carlos Alcaraz deze donderdag niet heeft getraind, terwijl hij woensdag slechts 40 minuten op de baan stond, puur om de bal te voelen en de benen te strekken na de kwartfinale. Het is duidelijk dat beiden zich richten op herstel, want zoals Djokovic al zei, moet hij fysiek klaar zijn om vijf sets tegen de nummer twee van de wereld te spelen.

Nu het toernooi vordert, wordt rust en herstel alleen nog maar belangrijker. "Ik heb dit jaar al drie halve finales gespeeld en de jonge jongens verschijnen daar net zo fris aan de start als in de eerste ronde", aldus Djokovic. "Maar mijn tank is dan al halfleeg. Ik hoop daar dit toernooi verandering in te brengen."

