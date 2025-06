Carlos Alcaraz won de afgelopen twee edities van Wimbledon en na zijn indrukwekkende zege op rivaal Jannik Sinner in de finale van Roland Garros is de Spanjaard ook dit jaar de topfavoriet op het heilige gras in Londen. De 22-jarige toptennisser speelt maandag zijn eerste ronde op Wimbledon en dan is direct een bijzondere eer voor hem weggelegd.

Alcaraz is nog maar 22 jaar oud, maar hij heeft al een erelijst bij elkaar geslagen waar menig tennisicoon jaloers op is. De Spanjaard verzamelde vooralsnog vijf grandslamtitels en twee daarvan won hij op Wimbledon. Alcaraz was in 2023 en 2024 de beste op het gras in Londen en versloeg beide keren Novak Djokovic in de finale. De eerste keer werd het een schitterende vijfsetter en vorig jaar liet Alcaraz de Serviër alle hoeken van de baan zien.

De Spanjaard is momenteel achttien partijen op rij ongeslagen en dus de grote favoriet om zijn derde titel op rij te winnen. Als titelverdediger is er maandag ook nog eens een grote eer voor hem weggelegd.

Grote eer voor Alcaraz

De regerend kampioen bij de mannen mag namelijk traditiegetrouw de eerste partij op het centre court spelen. Alcaraz werd bij de loting gekoppeld aan de Italiaanse veteraan Fabio Fognini en zij mogen maandag rond de klok van 14.30 uur de iconische tennisbaan betreden. De Spanjaard weet hoe het is om het centre court te mogen openen, want hij deed dat vorig jaar ook al. Toen versloeg hij de Est Mark Lajal in drie sets.

Overigens is eenzelfde eer ook weggelegd voor de titelverdedigster bij de vrouwen, maar dan op de tweede dag. Dat betekent dat regerend kampioene Barbora Krejcikova dinsdag de eerste wedstrijd op het centre court speelt. Zij treft dan de Filippijnse Alexandra Eala.

Gebroken traditie

Het komt overigens heel zelden voor dat de traditie wordt gebroken. Dat gebeurde bij de mannen voor het laatst in 2009. Rafael Nadal was dat jaar de titelverdediger nadat hij twaalf maanden eerder in een geweldige finale van Roger Federer won. De Spanjaard moest zich door een blessure echter afmelden en dus werd besloten om de Zwitser de eerste partij op het centre court te laten spelen.

Alles over Wimbledon

