Carlos Alcaraz is de eerste finalist in het enkelspel bij de mannen op Wimbledon. De toptennisser won de halve finale van Taylor Fritz met 3-1 in sets (6-4, 5-7, 6-3, 7-6) in een bloedstollende strijd. Een makkelijke overwinning was het niet voor de Spanjaard, hij had zichtbaar moeite met de Amerikaan.

In de eerste set leek het wel eens een korte wedstrijd te kunnen gaan worden. Alcaraz zette direct veel druk en kwam al gauw op twee games voorsprong. Niet lang daarna werd de Spanjaard geplaagd door waarschijnlijk een vlieg in zijn oog, waarna hij oogdruppels kreeg toegediend en het spel hervat kon worden. Fritz kwam langzaam op gang, maar de eerste set ging alsnog naar de Spanjaard.

Fritz krabbelt terug, Alcaraz pakt volle buit

In de tweede set leek Alcaraz zich echter een stuk minder op zijn gemak te voelen. De Amerikaan, die juist steeds meer in de wedstrijd kwam, maakte daar onder toeziend oog van Leonardo DiCaprio en andere bekende gezichten in het publiek gretig gebruik van. Hij won de set, waardoor de wedstrijd weer helemaal open lag.

Beroemde vriendin van toptennisser rekent af met kritiek bij Wimbledon: 'Dan is dat maar zo' Toptennisser Taylor Fritz plaatste zich dinsdag voor het eerst in zijn leven voor de halve finale van Wimbledon. Dat deed hij niet alleen, aan zijn zijde staat influencer Morgan Riddle, die regelmatig kritiek krijgt als zogenoemde 'WAG'. In een interview met 'Harper’s Bazaar' laat ze weten weinig te geven om die negatieve bijnaam. In tegendeel zelfs: "Het is een voorrecht om onderschat te worden."

De derde set won Alcaraz zonder al te veel moeite, maar in de vierde set moest er een tiebreak aan te pas komen. Die ging alle kanten op, maar uiteindelijk won de Spanjaard, die daardoor voor de derde keer op rij in de finale staat. De edities van 2023 en 2024 won hij.

Hitte

De wedstrijd nam zo'n drie uur tijd in beslag. Het publiek had het duidelijk zwaar met de hitte. Er werd flink gewapperd met waaiers op zoek naar een beetje verkoeling. In de tweede set ging het wederom mis in het publiek, zoals al vaker gebeurd is dit toernooi. Wat er precies mis was, bleef onduidelijk. Vermoedelijk werd iemand onwel door de hitte.

'Toptennisser Jannik Sinner neemt vriendin van bekende Formule 1-coureur over' Toptennisser Jannik Sinner is onderwerp van gesprek op Wimbledon. En niet alleen vanwege zijn halve finale op het Londense gras, ook door zijn vermeende liefde. Die houdt vooral de jongere generatie in zijn greep vanwege haar verleden.

Tweede halve finale

Later op vrijdag is het de beurt aan de nummer 1 en de nummer 6 van de wereld om uit te maken wie de finale zal spelen. Jannik Sinner neemt het dan op tegen Novak Djokovic op het heilige gras in Londen. De Italiaan won woensdag in drie sets van Ben Shelton in de kwartfinales. De Serviër won in vier sets van Sinners landgenoot Flavio Cobolli.

Finale vrouwen

De finale bij de vrouwen vindt zaterdag 12 juli plaats met twee enigszins verrassende namen. Amanda Anisimova neemt het daar op tegen Iga Świątek. Eerstgenoemde won donderdag in de halve finales van Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, die aanvankelijk de favoriet was om het toernooi te winnen. Świątek won van Belinda Bencic in de halve finales, die in twee sets kansloos onderuit ging.

Innige omhelzing tussen finaliste Wimbledon en Nederlandse tenniscoach: 'Bedankt voor het vastleggen' De Amerikaanse toptennisster Amanda Anisimova is voor het eerst finaliste op een Grand Slam. Dat terwijl ze in 2023 de sport nog vaarwel zegde door mentale problemen. Aan de hand van de Nederlandse tenniscoach Rick Vleeshouwers klom ze op, met een finale op Wimbledon tot gevolg.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.