Toptennisser Taylor Fritz plaatste zich dinsdag voor het eerst in zijn leven voor de halve finale van Wimbledon. Dat deed hij niet alleen, aan zijn zijde staat influencer Morgan Riddle, die regelmatig kritiek krijgt als zogenoemde 'WAG'. In een interview met 'Harper’s Bazaar' laat ze weten weinig te geven om die negatieve bijnaam. In tegendeel zelfs: "Het is een voorrecht om onderschat te worden."

Riddle werkte oorspronkelijk voor een groot modemerk, maar zegde haar baan op om haar partner te kunnen steunen op tournee. Dat lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen; de Amerikaanse nummer 1 bij de mannen bereikte een primeur door het behalen van de halve finales van Wimbledon.

Inkijkje in privéleven

Dat ze haar baan heeft opgezegd, zorgt er in elk geval voor dat de Amerikaanse influencer tijd heeft om haar volgers op Instagram en TikTok, bij elkaar meer dan een miljoen, een inkijkje kan geven in het privéleven leven van haar en haar partner, iets waar haar volgers van smullen.

Tijdens de Australian Open in 2022 ging een 'Get ready with me'-video van de influencer viraal over het internet. Ook werkte ze mee aan de serie Wimbledon Threads, waarin ze zich verdiept in de wereld van tennismode.

'Dan is dat maar zo'

De influencer wordt zo nu en dan WAG genoemd. Dat staat voor Wives and Girlfriends en wordt vaak gebruikt voor de vrouwelijke partners van bekende sporters. De term heeft een ietwat neerbuigende connotatie, maar dat doet de Amerikaanse weinig. "Als mensen me willen negeren omdat ik 'gewoon een WAG' ben, dan is dat maar zo. Het is een voorrecht om onderschat te worden", zei ze tegen het Amerikaanse modemagazine Harper's Bazaar.

Volgens haar is haar ondersteunde functie bij het topsportleven van haar partner niet lichtvoetig: "Iedereen die in de positie zit van partner van een professionele atleet, weet hoe moeilijk en stressvol het is om iemand in zijn of haar positie te steunen."

Geprezen

Ook de toptennisser zelf spreekt vol lof over de steun van zijn partner. "Ik denk dat ik kan zeggen dat ze heel veel voor me heeft gedaan. Ze heeft me gefocust gehouden, ze is iemand die om me geeft en me aanmoedigt om het beter te doen, de juiste dingen te doen en gezonder te zijn", vertelt hij aan Daily Mail.

