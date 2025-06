Toptennisser Carlos Alcaraz moet óók nog belasting in Frankrijk betalen na Roland Garros-zege

Carlos Alcaraz houdt bijzonder weinig over aan zijn eindzege op Roland Garros. De Spaanse toptennisser hoorde van een expert al dat er in zijn thuisland een aanslag van liefst 46 procent wacht over het prijzengeld wat Alcaraz bij elkaar sloeg in Parijs. Maar in een officiële verklaring wordt de belastingafdracht tot in de puntjes uitgelegd. Wat blijkt: hij moet óók in Frankrijk de staat financieren.

De 22-jarige Alcaraz moet na zijn tweede Roland Garros-titel uiteindelijk bijna een miljoen euro aan belastingen afdragen in Spanje en Frankrijk, melden Spaanse autoriteiten. De belasting die Alcaraz moet betalen na zijn triomf in de Grand Slam van Parijs is een hot topic in Spanje. Het financiële platform El Economista publiceerde een schatting van een expert, die uitkomt op maar liefst 1.181.936 euro van de 2.550.000 euro aan prijzengeld.

Ongeveer 1,04 miljoen

De Spaanse belastingdienst heeft in een officieel persbericht duidelijkheid geschept over het precieze bedrag dat de Spanjaard af moet dragen. Gestha, de vakbond van belastingdeskundigen, legt uit dat de prijs van 2,55 miljoen euro die Alcaraz ontving, in zowel Frankrijk als Spanje belast wordt. Het totale bedrag dat hij moet afdragen, zou in de buurt van de 1,04 miljoen euro liggen, zo'n 40,8 procent van het prijzengeld. Dat is bijna 200.000 euro minder dan de expert voorspelde.

Aftrekbare kosten

Gestha stelt dat Alcaraz in Frankrijk 15 procent belasting over het prijzengeld voor het winnen van Roland Garros moet betalen. Dit komt neer op 382.500 euro. In Spanje kan Alcaraz bepaalde kosten aftrekken. Volgens Gestha kan hij 'kosten voor accommodatie en verblijf, uitgaven voor zijn team van fysieke en sportieve trainers en andere aftrekbare kosten' van de belasting aftrekken. Daardoor wordt het te betalen bedrag lager.

Gestha komt in de berekening van de aftrekbare kosten uit op zo'n 300.000 euro en 'zonder rekening te houden met andere inkomsten of andere kortingen en aftrekposten'. In dit geval zou Alcaraz als Spaanse inwoner in de regio Murcia belasting moeten betalen over 2,25 miljoen euro, wat zou leiden tot een netto belastingschuld van 1.040.936,40 euro.

Totaalbedrag

Gestha meldt echter ook dat Alcaraz recht zou hebben op een aftrek om dubbele internationale belastingheffing te voorkomen. De belasting die hij daadwerkelijk aan de Spaanse belastingdienst zou betalen, bedraagt dan 658.436,40 euro. Volgens de berekeningen van Gestha komt het totale bedrag dat Alcaraz moet betalen neer op 1.040.936,40 euro. Dit is het totaalbedrag dat in Frankrijk en Spanje betaald moet worden, minus de aftrekposten voor kosten en dubbele belastingheffing. In totaal is dit 40,8 procent van het prijzengeld voor het winnen van Roland Garros 2025.