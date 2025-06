Kersverse Roland Garros-kampioen Carlos Alcaraz vierde zijn indrukwekkende overwinning onlangs in stijl op Ibiza, waar hij zijn vakantie benut om volop te ontspannen en te genieten. De 22-jarige Spanjaard, die Jannik Sinner in een legendarische finale versloeg, koos dit keer voor een rustiger trip dan vorig jaar, die hem veel kritiek opleverde.

Dit jaar lag de nadruk duidelijk op herstel, een grote verbetering ten opzichte van vorig jaar toen hij op Queen’s Club in de tweede ronde verloor. Zijn fitnesscoach Alberto Lledo gaf toen aan dat Alcaraz fysiek nog niet helemaal fit was, mede door vermoeidheid en slapeloze nachten tijdens zijn vakantie. Ook in zijn Netflix-documentaire My Way onthulde Alcaraz dat zijn team niet blij was met zijn feestreis van vorig jaar.

Gevraagd of hij dit jaar had geprobeerd rustiger aan te doen tijdens zijn vakantie, reageerde Alcaraz eerlijk. "Niet echt. De groep waarmee ik was, was gewoon zoals die was. Heeft iemand van mijn team geprobeerd me tegen te houden? Nee, totaal niet. Ze wisten vanaf het begin dat ik zou gaan."

Veelbesproken trip naar Ibiza

De ontspannen beelden van Alcaraz op Ibiza, die recent op sociale media opdoken, trokken veel aandacht. "Er zijn plekken waar veel mensen zijn en waar veel telefoons video's maken", zei hij daarover. "Maar eerlijk gezegd vind ik het niet erg. Iedereen wist eigenlijk al dat ik naar Ibiza zou gaan, dus het verbaast me niet dat mensen video's maken."

Alcaraz lijkt er volledig vrede mee te hebben dat zijn publieke leven onder een vergrootglas ligt. "Als je naar een openbare plek gaat, moet je daar op voorbereid zijn. Voor mij is het helemaal niet erg. Ik laat me er niet door beïnvloeden. Ik doe gewoon mijn ding."

Batterij opgeladen in aanloop naar Wimbledon

De 22-jarige Spaanse superster won vorige week zondag in Parijs zijn vijfde Grand Slam-titel door Sinner te verslaan in een waanzinnige finale over vijf sets. Net als de afgelopen twee jaar ging Alcaraz daarna met vrienden, waaronder Tottenham-speler Sergio Reguilon, even 'relaxen' in de Middellandse Zee.

Deze vakantie diende als belangrijke voorbereiding op Wimbledon, dat eind deze maand begint, en markeert het begin van zijn grasseizoen tijdens de HSBC Championships in Queen's Club.