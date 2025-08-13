De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft dinsdag de vierde ronde bereikt van het masterstoernooi van Cincinnati. De nummer 2 van de wereldranglijst was in Ohio met 6-4, 6-4 te sterk voor Hamad Medjedovic uit Servië en breidde daarmee een ongekende reeks uit.

Medjedovic had in de tweede ronde nog van Tallon Griekspoor gewonnen. De mondiale nummer 72 was in twee sets te sterk voor de Nederlander, maar Alcaraz bleek zoals verwacht van een totaal ander niveau. De Spanjaard, die zijn eerste toernooi speelt sinds hij op Wimbledon de finale verloor van Jannik Sinner, had in zijn eerste partij tegen Damir Dzumhur nog wat opstartproblemen. Tegen Medjedovic was dat echter niet het geval.

Alcaraz zet ongekende reeks voort

De 22-jarige Serviër hield tegen Alcaraz gelijke tred tot halverwege de eerste set. Na een lange game sloeg de Spanjaard echter toe op 3-3 en dat bleek de beslissende break. De nummer 2 van de wereld zag Medjedovic in de tweede set nog wel terugkomen van een break, maar toen hij bij 3-3 nog een keer toesloeg, was het pleit beslecht.

Alcaraz breidt met zijn zege een ongekende reeks uit. De 22-jarige toptennisser speelde voor de tiende keer in zijn loopbaan tegen een speler die jonger is en voor de tiende keer won hij ook. De vijfvoudig grandslamkampioen krijgt in de volgende ronde overigens de kans om die reeks te verlengen, want dan speelt hij weer tegen een jongere tegenstander.

Verrassende tegenstander

De Italiaan Luca Nardi plaatste zich verrassend voor de vierde ronde dankzij de opgave van Jakub Mensik. De Tsjech, die eerder dit jaar nog het masterstoernooi van Miami won, besloot vanwege ziekte bij een 6-2, 2-1 achterstand de handdoek in de ring te werpen.

Hoewel Nardi maar net in de top 100 van de wereldranglijst staat, zal Alcaraz weten dat het geen simpele partij zal worden. De twee troffen elkaar eerder dit jaar in Doha en toen trok versloeg de Spanjaard zijn drie maanden jongere tegenstander pas na drie sets. Nardi heeft in het verleden ook al eens voor een stunt gezorgd, want hij won vorig jaar in Indian Wells van Novak Djokovic.