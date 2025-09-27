Toptennisser Daniil Medvedev versloeg Cameron Norrie vrijdag in Beijing tijdens de eerste ronde van de China Open. Op de persconferentie na afloop van de wedstrijd zocht de Rus naar een verklaring voor zijn teleurstellende jaar, waarbij hij onder meer de geboorte van zijn tweede dochter als mogelijke oorzaak noemde.

Medvedev versloeg de Amerikaan met 6-3, 6-4. De Rus heeft dit seizoen 28 overwinningen en 19 nederlagen op zijn naam staan. Na de US Open verbrak hij de samenwerking met coach Gilles Cervara. Nu zoekt hij duidelijkheid in zijn spel met Thomas Johansson en Rohan Goetzke. "We zitten in een proefperiode tot het einde van het seizoen", aldus Medvedev tijdens de persconferentie in Beijing.

'Misschien niet op de juiste manier'

"Ik ben er niet ver vandaan, maar ik heb tijd nodig", antwoordde Medvedev op de vraag hoe hij zijn spel ervaart, "Ik ben altijd een zeer toegewijd persoon geweest, maar misschien had ik het dit jaar anders kunnen gebruiken. Ik heb het altijd gehad, maar misschien nu niet op de juiste manier. Misschien moest ik een verandering aanbrengen en die toewijding vinden, dat wil ik stap voor stap doen."

"Wat me veel vertrouwen geeft dat ik kan slagen, is het feit dat ik een week lang in Monaco heb getraind, zonder toernooien in de buurt en zonder stress, waarin ik een uitzonderlijk niveau van tennis kon laten zien", vervolgde de toptennisser. "Ik weet dat ik dat in me heb. Ik moet een manier vinden om het te laten zien in toernooien, op de baan."

'Geen duidelijk antwoord'

Ook kreeg Medvedev de vraag waarom hij denkt dat hij een 'slecht' jaar achter de rug heeft. "Tennis kan je gek maken. Het maakt mij gek", antwoordde hij. "Ik heb geen duidelijk antwoord. Het kan komen door mijn tweede dochter. Het kan komen door mijn relatie met Gilles Cervara. Het kan komen doordat ik iets ouder ben en meer ben gaan nadenken dan toen ik jonger was."

"Het kan pech zijn", ging hij verder. "Of misschien voelde ik me fysiek niet goed op bepaalde toernooien. Je weet het nooit. Ik heb geen duidelijk antwoord. Ik zoek een manier om iedereen te laten zien dat ik weer tot grote dingen in staat ben."

Tweede ronde

In de volgende ronde van het toernooi, waar Jannik Sinner de topfavoriet is, zal Medvedev, als achtste geplaatst, het opnemen tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. Medvedev heeft hem in vier van de vijf eerdere ontmoetingen verslagen.