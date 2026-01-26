Het is schrikbarend en verschroeiend heet in Melbourne, waar de Australian Open plaatsvindt. De temperatuur loopt op tot ver boven de 40 graden Celsius. Dat noopt de organisatie van het grandslamtoernooi tot ingrijpende wijzigingen.

De weersvoorspelling voor dinsdag is dat de maximumtemperatuur in Melbourne 42 graden Celsius is. Geen normale bedijfstemperatuur voor topsporters. Daarom moet de toernooidirectie maatregelen nemen om deelnemers te beschermen.

Ook afgelopen zaterdag was het niet te harden in Melbourne. Diverse partijen werden onderbroken om even af te koelen. Of even? In totaal werd er vijf uur gestaakt.

Maatregelen

De organisatie komt met maatregelen om de gevaren van de hitte te verminderen. Ballenkinderen worden vaker en sneller afgewisseld. Het toernooi voor rolstoelgebruikers wordt pas woensdag gestart, zodat ze niet dinsdag al in actie hoeven te komen.

Op buitenbanen wordt al om 9 uur in de ochtend begonnen, in plaats van de gangbare aanvangstijd van 11 uur. Diverse partijen in de jeugdevenementen worden daardoor naar die banen verplaatst. Daardoor moeten die deelnemers spelen op een court zonder uitschuifbaar dak.

Zweten

Rolstoeltennisser Andy Lapthorne zegt tegen de BBC: "We hebben in ons toernooi spelers die niet kunnen zweten. Dat is het gevog van hun blessure aan hun wervelkolom. Ze hebben daardoor niet het lichamelijke vermogen om zichzelf af te koelen. Het is behoorlijk gevaarlijk als ze moeten spelen onder hete omstandigheden."

Lapthorne won vorig jaar in de categorie quad doubles, met zijn Nederlansde partner Sam Schröder.

©Getty

"Ik heb zelf ook weleens kramp in mijn voorarm, want we moeten niet alleen de bal slaan, maar ook de wielen van onze rolstoel duwen. En als die krampen eenmaal beginnen, dan kan het erg lastig zijn om ze te laten stoppen."

Uitschuifbaar dak

De vier kwartfinales die voor dinsdag staan gepladn in het enkelspel gaan door zoals gepland. Ze worden afgewerkt in de Rod Laver arena en Margaret Court Arena. Die stadions bschikken over een uitschuifbaar dak en airconditioning. Daardoor zullen Carlos Alcaraze en Aryna Sabelenka plus de andere toppers niet al te veel merken van de extreme hitte.

