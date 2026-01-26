Met zijn 38 jaar bevindt Novak Djokovic zich in de herfst van zijn carrière, maar in Melbourne weigert de Serviër zich neer te leggen bij een bijrol. Volgens tennislegende Tommy Haas is hij op de Australian Open allesbehalve kansloos.

Volgens Haas draait het bij Djokovic allang niet meer alleen om fysieke frisheid, maar vooral om ervaring en mentale weerbaarheid. Juist in een Grand Slam, waarin het toernooi zich over twee weken uitstrekt, ziet hij dat als een doorslaggevende factor. "Hij weet precies wanneer hij moet pieken en hoe hij lastige momenten moet overleven", zei de Duitser in gesprek met Servische media.

Jacht op 25e Grand Slam-titel

Die ervaring komt volgens Haas juist van pas in lastige wedstrijden. De Duitser weet waar hij over spreekt: zelf bereikte hij drie keer de halve finale van de Australian Open. Djokovic voelt volgens hem feilloos aan wanneer hij risico moet nemen en wanneer overleven voldoende is. Dat maakt hem in een Grand Slam extra gevaarlijk, zeker in een toernooi als de Australian Open, waar hitte, lange rallies en mentale druk een zware tol eisen.

Tegelijkertijd plaatst Haas een duidelijke kanttekening bij de route richting de titel. De concurrentie is groot en het niveau aan de top is misschien wel hoger dan ooit. Met spelers als Jannik Sinner en Carlos Alcaraz die hij in de latere rondes kunnen treffen, wacht Djokovic een lastige weg naar de eindwinst. "Dat is op dit moment misschien wel de moeilijkste opdracht in het tennis", erkent Haas. "Maar dat geldt voor iedereen."

Kwam Jannik Sinner goed weg?

In dat licht ging Haas ook in op de discussie rond Sinner, die tijdens een eerdere partij profiteerde van een onderbreking vanwege de extreme hitte. Van bevoordeling was volgens de Duitser geen sprake. "Regels zijn regels", stelde hij. "Hij had geluk met het moment, maar daarna moest hij het zelf afmaken." Dat Sinner daar vervolgens in slaagde, onderstreept volgens Haas hoe dun de marges op dit niveau zijn.

Volgens Haas laat die situatie vooral zien hoe klein de verschillen zijn aan de top van het mannentennis. Op dit niveau krijgt iedereen momenten mee, maar uiteindelijk moet je ze zelf benutten. Dat geldt niet alleen voor Sinner, maar voor het hele deelnemersveld in Melbourne.

'Geluk speelt soms mee'

Daarom ziet Haas ook ruimte voor meerdere spelers om ver te komen op de Australian Open. Zo noemt hij Ben Shelton als een mogelijke verrassing, terwijl ook Alexander Zverev en het jonge talent Learner Tien volgens hem niet mogen worden afgeschreven. Tegelijkertijd plaatst hij daarbij een duidelijke kanttekening: zolang de absolute toppers hun gebruikelijke niveau halen, blijven zij in het voordeel.

En precies daar komt Djokovic weer in beeld. Dat de Serviër door de afmelding van de geblesseerde Jakub Menšík een bye kreeg, kan daarbij in zijn voordeel werken. "Geluk speelt soms mee", stelde Haas. "Maar uiteindelijk moet je het nog altijd zelf doen." In Melbourne heeft Djokovic met zijn tien Australian Open-titels al bewezen onder de zware omstandigheden te kunnen pieken.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.