De Britse tennisser Jack Draper mist de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Draper, de nummer 10 van de wereld, komt al niet meer in actie sinds hij zich in augustus terugtrok voor de tweede ronde van de US Open vanwege een armblessure.

"Het is een heel moeilijke beslissing om af te zeggen voor een van de grootste toernooien in onze sport", zegt de 24-jarige Draper in een videoboodschap op sociale media. "Ik kamp al heel lang met deze blessure. Ik ben nu in de allerlaatste fase van het herstelproces en zo snel weer de baan op stappen voor een best-of-five-tenniswedstrijd lijkt me op dit moment gewoon geen verstandige beslissing."

Voor zijn blessure was Draper bezig aan zijn beste seizoen tot nu toe met onder meer winst van het masterstoernooi van Indian Wells. Het grandslamtoernooi van Melbourne begint op 18 januari, maar helaas dus zonder de toptennisser.

Eerdere edities Australian Open

Draper deed drie keer eerder mee aan Australian Open. In 2023 debuteerde hij in Australië, maar werd uitgeschakeld in de eerste partij. Een jaar later reikte hij tot ronde twee en aan het begin van dit jaar kwam Draper tot de vierde ronde. Dat was dit jaar zijn grootste succes op een grandslamtoernooi. Ook op Roland Garros reikte hij tot de vierde ronde.

Vorig jaar was hij op een groot toernooi het meest succesvol. Op de US Open kwam hij in 2024 tot de laatste vier. Toen ging hij ten onder tegen de latere winnaar Jannik Sinner. Draper rekende onderweg onder meer af met Botic van de Zandschulp.

Wanneer Draper weer terugkeert op de tennisbaan, is niet bekend.