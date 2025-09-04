Jannik Sinner, de huidige kampioen van de US Open, heeft de vijfde versnelling ingeschakeld in New York en is niet van plan te stoppen. In de kwartfinale was hij overtuigend tegen landgenoot Lorenzo Musetti met 6-1, 6-4, 6-2 en speelt hij vrijdag voor een plek in de finale tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime.

In de eerste set kwam Musetti nauwelijks aan bod; na een vliegende start van Sinner (5-0) was al snel duidelijk wie de baas was op de baan. In de vierde game van de tweede set kreeg Musetti een breakpunt, en in de volgende game wist hij er zelf één te redden op zijn eigen service. Hij hield stand tot 4-4 en 30-30, maar gaf het toen volledig weg. Met een simpele forehand in het net en een dubbele fout schonk hij de game praktisch aan Sinner.

Jannik nam het cadeau dankbaar aan en pakte in de volgende game met een zekere service de 2-0 voorsprong. De derde set was pure routine voor de beste tennisser ter wereld, die zich opnieuw niet overmatig hoefde in te spannen.

Primeur voor Sinner

Daardoor meldt de Italiaanse winnaar van vorig jaar zich opnieuw bij de laatste 4. Dat deed hij eerder dit jaar al op de Australian Open (winst), Roland Garros (verliezend finalist) en Wimbledon (winst). Het is voor het eerst in zijn carrière dat Sinner de halve finales van iedere Grand Slam bereikt in één seizoen.

2025 has been pretty good for Jannik Sinner. pic.twitter.com/PpVh6I3N4r — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2025

Sinner (24) is de jongste die het kunststukje flikt. Hij komt in een prestigieus rijtje met Novak Djokovic, Roger Federer en Ivan Lendl. Tegen Auger-Aliassime kan hij voor de eerste keer ooit alle grote finales in één seizoen halen.

Trotse Italiaan

Na afloop van de kwartfinale kreeg Sinner de vraag over de status van het Italiaanse tennis, met twee spelers bij de laatste acht. "Het is geweldig. Er hebben thuis vast wel een paar Italianen niet geslapen. We zijn er erg trots op om Italiaans te zijn... het is een bijzonder land. We hebben geweldige supporters. Italianen zijn overal. Het is geweldig om Italiaans te zijn."

